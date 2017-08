Aena podría sancionar a Eulen con 300.000 euros por las colas de El Prat

Aena ha iniciado dos procesos de expedientes sancionadores contra Eulen, empresa encargada de los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona el Prat, que podrían llegar a suponer hasta 150.000 euros cada uno, según informaron fuentes conocedoras de las sanciones. Estos expedientes sancionadores de penalización se producen después de que el comité de huelga de Eulen anunciara que la plantilla secundará paros indefinidos de 24 horas desde mitad de mes, en plena operación de salida y llegada de las vacaciones de verano.

La plantilla de Eulen decidió ampliar la huelga en el aeropuerto de Barcelona al 100% de la jornada durante todos los días de la semana a partir de mediados de agosto, mientras que hasta entonces mantiene los paros en diferentes franjas horarias los viernes domingos y lunes.

Esta huelga parcial empezará este viernes, con paros de una hora de 5:30 a 6:30 horas, de 10:30 a 11:30 horas, de 16:30 a 17:30 horas, y de 18:30 a 19:30 horas. Este jueves la compañía ha reiterado su intención de negociar y ha c riticado la actitud del comité de huelga "que no ha comparecido o no tiene intención de negociar".

Hace una semana que las dos terminales del aeropuerto barcelonés viven episodios de largas colas por culpa del conflicto entre la empresa y sus trabajadores, que reclaman más personal. Aena prevé todos los años un refuerzo de servicios en los aeropuertos más concurridos de la red. En el caso de la seguridad en el aeropuerto de Barcelona se aprobó un incremento del presupuesto de 425.000 euros que entró en vigor el 1 de julio.

El contrato entre Aena y Eulen, empresa encargada de los controles de seguridad en el aeródromo barcelonés, establece la posibilidad de penalización ante hechos graves o que perjudiquen la imagen del aeropuerto. Por ello como consecuencia de los hechos acontecidos en los últimos días, Aena ha decidido iniciar dos procesos que podrían resolverse con una penalización de hasta 150.000 euros cada uno.

Mediación de Aena

La semana pasada Aena declinó la demanda del comité de huelga de la empresa Eulen para que participara en las reuniones de mediación sobre el conflicto laboral que enfrenta a los trabajadores con la dirección de la empresa. Aena nunca se ha sentado a mediar en un conflicto de otra empresa con sus trabajadores porque la ley establece órganos competentes para ello.

La mediación es un mecanismo de resolución de conflictos en el cual un tercero imparcial facilita la comunicación para que las partes sean capaces de resolver un conflicto. Y el gestor no es un tercero imparcial, en la medida que establece las condiciones económicas y técnicas que han de cumplir las empresas parte del conflicto, a través de pliegos y contratos.

El gestor aeroportuario es, por tanto, por ley, ajeno a las relaciones laborales entre la compañía y sus empleados, ya que la facultad de dirección, organización y control de los trabajadores corresponde exclusivamente a las empresas adjudicatarias de los servicios.