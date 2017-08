La campaña unitaria del ‘sí’ a la independencia comenzará el 15 de septiembre

Jordi Sánchez ha celebrado que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, reconociera este martes que habrá urnas y recuento el 1 de octubre aunque no se trate de un referéndum. La socialista pidió también a sus votantes que no vayan a votar para no legitimar la consulta. "Es normal que las personas inteligentes vayan aceptando la realidad. Solo los burros niegan las evidencias", ha señalado Sánchez en referencia a que Narbona ya vino a aceptar que hará votación. . "Ojalá esa reflexión llegue a todos los rincones de la política española". Sánchez ha reiterado que el mejor escenario es el de una consulta pactada y ha advertido que llamar a la abstención es un "error" por parte de los partidos contrarios a la independencia.