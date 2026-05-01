Los 25 libros más esperados de mayo

Vuelven grandes nombres de la ficción contemporánea: Luiselli, Krasznahorkai, Pynchon. Se publica la personal historia de EL PAÍS de Javier Cercas, un repaso por la trayectoria de la revista ‘Interviú’, Paco Roca pinta la Patagonia y Sofía Balbuena deslumbra con sus cuentos. Estos son 25 de los títulos más esperados del mes de mayo

1. Luz de paso

Lara Pawson

Traducción de Julia Osuna. Epílogo de Teju Cole. Temporal , 2026. 176 páginas. 20,90 euros

El Premio Goldsmiths, que concede la Universidad de Londres y la revista política New Statesman, se otorga a una obra de ficción británica o irlandesa que “rompe moldes o amplía las posibilidades de la novela”. Y este libro de Lara Pawson, periodista que ha vivido en Abiyán, Acra, Bamako o Johannesburgo como corresponsal de guerra, quedó finalista en 2024, superada por la rupturista Desfile de Rachel Cusk. Luz de paso es una obra que “rompe moldes” y “amplía posibilidades”, con esa visión que nos señala que “desde las guerras que arrasan países y vidas hasta las minas de extracción de coltán, desde un imán en la nevera hasta la cola de una ardilla; todo forma parte del entramado de nuestra cotidianeidad”. El epílogo es del también rompedor Teju Cole. A la venta el 2 de mayo.

2. La liebre y yo

Chloe Dalton

Traducción de Celia Filipetto. Libros del Asteroide , 2026. 256 páginas. 21,95 euros

“En una época convulsa, quizá el mayor regalo que Dalton recibe de esta liebre es una sensación de paz. Leer el libro tuvo un efecto muy similar en mí”. Con este aval de la escritora estadounidense Sigrid Nunez, llega a las librerías el volumen de Chloe Dalton, autora británica especialista en política exterior, que simplemente, o quizá no tan simplemente, narra cómo crio una liebre recién nacida que se encontró abandonada en un camino durante la pandemia de Covid, una experiencia que transformó profundamente su mirada del mundo que la rodeaba. A la venta el 4 de mayo.

3. Una mujer de Belfast

Mary Beckett

Traducción de Regina López Muñoz. Errata Naturae , 2026. 168 páginas. 19,50 euros

La escritora irlandesa Mary Beckett (1926–2013) publicó en su juventud varios cuentos al tiempo que escribía obras radiofónicas para la BBC de Irlanda del Norte. Ya con más de 50 años, en 1980, volvió a la escritura con este libro de relatos, que arranca con ‘La excursión’, que expresa magníficamente bien la rabia contenida por una mujer a la que le cuesta confrontar a su marido. ¿Podría llegar al asesinato? Así, los relatos de Beckett llevan episodios anodinos de la vida cotidiana a revelaciones fundamentales de la condición humana. A la venta el 4 de mayo.

4. Personaje secundario

Sofía Balbuena

Páginas de Espuma , 2026. 128 páginas. 15,20 euros

Un jurado presidido por Juan Gabriel Vásquez, e integrado entre otros por Nuria Barrios y Paulina Flores, otorgó el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve a esta obra de la argentina Sofía Balbuena (Salto, Argentina, 1984) por sus “prosa acerada y una mirada implacable sobre sus personajes”. Cinco relatos, en poco más de un centenar de páginas, en los que Balbuena “compone magistralmente un bestiario femenino para adentrarse en lo que supone vivir cargando con un mundo interior espeso, complejo y saturado”, según afirma la editorial. A la venta el 6 de mayo.

5. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli

Feltrinelli , 2026. 360 páginas. 21,90 euros

También el volumen de Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983), recientemente entrevistada por Iker Seisdedos para Babelia, llega avalado por escritores, como Enrique Vila-Matas, Katie Kitamura o Samanta Schweblin, que asegura: “Este libro es un animal del futuro con cinco corazones latiendo a la vez —hija, madre, abuela, bisabuela y lector—: cada vez que un corazón se acelera, toca a todos los demás. Luiselli en su estado más sincero y audaz”. La novela arranca el día en que llegan a Sicilia una madre, tras superar un divorcio difícil, y su hija adolescente, lo que despierta en la joven una curiosidad creciente por la historia de la Nanna, su bisabuela, que trabajó como excavadora en un yacimiento arqueológico antes de emigrar a las Américas. A la venta el 6 de mayo.

6. Herscht 07769. La novela bachiana de Florian Herscht

László Krasznahorkai

Traducción de Adan Kovacsics. Acantilado , 2026. 424 páginas. 28 euros

Ocho libros había publicado hasta ahora Acantilado del escritor magiar László Krasznahorkai (Gyula, Hungría, 1954), premio Nobel de Literatura de 2025, a lo largo de un cuarto de siglo. Volúmenes que incluían novelas cortas, largas y colecciones de relatos. El primero fue Melancolía de la resistencia (2001), sobresale Tango satánico (2017) y el último fue El barón Wenckheim vuelve a casa (2024). Escritor de prosa exigente, en la atmósfera surreal de Kafka, es una conciencia de su país y de Europa. En su último lanzamiento, esta historia del pesimista Florian Herscht, amante de la música de Bach, Krasznahorkai ofrece un torrente literario de 424 páginas sin ningún solo punto. Hace pocas semanas lo entrevistó Jacinto Antón. A la venta el 6 de mayo.

7. Jugar el juego

Fatima Daas

Traducción de Lydia Vázquez Jiménez. Cabaret Voltaire, 2026. 240 páginas. 20,95 euros

La escritora francesa que firma con el pseudónimo de Fatima Daas (Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, 1995) desveló en su primera novela, Mi hermana pequeña, gran parte de su biografía. Miembro de una familia de origen argelino, se confiesa musulmana practicante, fe que concilia con su condición de feminista y lesbiana. Una historia que impactó a la crítica, fue llevada al cine por la realizadora Hafsia Herzi y hasta propulsó a la debutante actriz protagonista Nadia Melliti hasta el Premio a la Mejor Actriz en Cannes en 2025. Daas regresa ahora con una nueva historia de lucha contra el determinismo social en la que Kayden, aupada por su profesora de Literatura, luchará por entrar en la elitista Escuela Superior de Ciencias Políticas. A la venta el 6 de mayo.

8. Esta improbable tierra prometida

Alma Guillermoprieto

Traducción de Laura Emilia Pachecho Romo. Debate , 2026. 272 páginas. 20,81 euros

La veterana periodista Alma Guillermoprieto (Ciudad de México, 1949), premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018, ha narrado el continente latinoamericano de arriba abajo a lo largo de muchos viajes. Esta improbable tierra prometida es su tercer volumen de crónicas, que vuelve a realizar un completo y complejo retrato de los seres humanos que habitan ese castigado rincón, enorme rincón, del planeta. Este sábado 2 de mayo, los lectores de EL PAÍS tendrán la oportunidad de oír en su propia voz sus reflexiones durante una charla con Guillermo Altares, redactor jefe de Internacional, enmarcada en los actos del 50º aniversario de EL PAÍS. A la venta el 7 de mayo.

9. El periódico de la democracia

Javier Cercas

Random House , 2026. 144 páginas. 14,16 euros

Y precisamente con motivo del medio siglo de vida de este periódico, nacido el 4 de mayo de 1976, el escritor Javier Cercas, autor de obras fundamentales como Soldados de Salamina (2001), Anatomía de un instante (2009) o El loco de Dios en el fin del mundo (2025), ha asumido el reto de narrar la historia del diario desde el punto de vista de un lector. El volumen, que se lee de una sentada, arranca cuando Cercas recibió una confusa llamada en los años noventa en la que le proponían colaborar con EL PAÍS —“iba a escribir en el periódico que leía desde que leía periódicos, el periódico donde siempre había querido escribir y donde todo el mundo quería escribir, el periódico más relevante y más leído de mi lengua, el periódico que había plantado cara a los golpistas el 23 de febrero de 1981, el periódico de García Márquez y de Vargas Llosa”..., cuenta eufórico—. Tardaría unos años más en hacerlo, pero llegó para quedarse y fascinar. A la venta el 7 de mayo.

10. La verdad oculta de Walter Andretti

Antonio Manzini

Traducción de Irene Oliva Luque. Salamandra , 2026. 352 páginas. 20,90 euros

Los amantes de la novela negra conocen de sobra a Rocco Schiavone, el ficticio policía protagonista de una serie de novelas de gran éxito tanto en Italia como en España, “un cabrón con un alma inmensa” —según nuestro experto Juan Carlos Galindo— que podría ser el sobrino golfo y crepuscular de Montalbano. Hasta 14 novelas (además de numerosos relatos) ha estructurado su autor, Antonio Manzini (Roma, 1964), en torno a este personaje. Pero ahora, Manzini nos ofrece las aventuras de un nuevo personaje, Carlo Cappai, a la búsqueda de criminales que han escapado de la justicia. Nuevas formas de afrontar los casos en una novela que ya ha sido toda una revelación en Italia. A la venta el 7 de mayo.

11. Interviú es el demonio

Alberto Gayo

Prólogo de Valeria Vegas. La Felguera , 2026. 428 páginas. 24,75 euros

Francisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán, Camilo José Cela y muchos otros escritores de prestigio escribieron en sus páginas. Y multitud de artículos serios (a veces un tanto amarillistas), de la corrupción política a escándalos financieros, y de asesinatos famosos a entrevistas en primicia, se destacaron en sus titulares. Pero en España, Interviú siempre será la revista de la Transición que llevó por primera vez desnudos de mujeres en sus fotografías de portada. Salió a la venta el 22 de mayo de 1976, pocos días después del lanzamiento de EL PAÍS, y su último número lleva la data del 29 de enero de 2018. El libro de Alberto Gayo, con el subtítulo de “Auge y caída de la revista que escandalizó y cambió a España“, aborda su historia, su importancia y sus hitos periodísticos, con el desnudo de Marisol en septiembre de 1976 como uno de los iconos de la Transición. A la venta el 11 de mayo.

12. Elogio del error

Pino Aprile

Traducción de Atalaire. Gatopardo , 2016. 240 páginas. 19,95 euros

Hace un año, ya destacamos en EL PAÍS el lanzamiento del libro del periodista y escritor Pino Aprile (1950) Nuevo elogio del imbécil (también en Gatopardo), una divertida reflexión que suponía un alegato en defensa de la estupidez humana, lograda a base de milenios de evolución para premiar la mediocridad y castigar el talento. Ahora, Aprile nos anuncia que “creer que los errores son el enemigo de la buena vida es, en sí mismo, un craso error”, ya que, de no cometerlos, “no habría nada que contar”. Un tentador volumen que promete buenos momentos. A la venta el 11 de mayo.

13. Económica. Una historia global de mujeres, riqueza y pobreza

Victoria Bateman

Traducción de Isabel Fuentes. Ático de los Libros , 2026. 504 páginas. 29,95 euros

Poco a poco, los historiadores están parcheando las enormes grietas que el relato tradicional ha creado en el edificio incompleto de la memoria de la humanidad en su afán por borrar a la mitad de la población: las mujeres. La historiadora económica Victoria Bateman (Tameside, Inglaterra, 1979), autora de obras como Naked Feminism (2023) o The Sex Factor (2019), refuerza ahora los cimientos de la estructura con este ensayo, subtitulado Una historia global de mujeres, riqueza y poder, en el que recupera nombres y colectivos femeninos presentes en todos los momentos clave del desarrollo humano y económico de las civilizaciones. A la venta el 11 de mayo.

14. No sabéis nada de mí

Julie Héraclès

Prólogo de Marta Sanz. Traducción de Sònia Bagués. Gólem , 2026. 384 páginas. 24,50 euros

Buenas noticias. La editorial barcelonesa Pasado & Presente lanza en mayo un nuevo sello, Gólem, que según sus impulsores busca “ficciones que nos ayuden a pensar, sentir y entender mejor la condición humana, siempre con raíces históricas, políticas y sociales“. Nace con dos libros, Internadas, de Suzanne Scanlon, y este título, No sabéis nada de mí, de Julie Héraclès, premio Stanislas 2023. La novela de la escritora francesa Héraclès ficciona la vida de una joven madre real, tristemente famosa a raíz de una fotografía de Robert Capa, tomada en 1944 y conocida como La mujer rapada de Chartres, que muestra a Simone, entonces de 23 años, abrazada a su bebé, a la que acaban de rasurar la cabeza y marcar al rojo vivo en la frente acusada de colaborar con los alemanes. Está siendo abucheada por la multitud en un paseo de la vergüenza por la ciudad de Chartres. Un relato oportuno en una época en la que resurgen los discursos del odio. A la venta el 11 de mayo.

15. Guerra y lluvia

Velibor Čolić

Periférica, 2026. 256 páginas. 20 euros

Nacido hace 59 años en la ciudad bosnia de Modriča, el escritor refugiado político (primero en Francia, después en Bélgica) Velibor Čolić desertó del ejército bosnio en 1992 y huyó de su tierra durante la guerra de los Balcanes. La experiencia, tras la que su casa y sus manuscritos quedaron reducidos a cenizas, ha marcado su vida literaria ya que en la mayoría de sus libros —Periférica ya ha publicado Manual del exilio (2017), Los bosnios (2013) y El libro de las despedidas (2023)— tienen un papel destacado el conflicto bélico y el desarraigo. En Guerra y lluvia, la explosión de Yugoslavia estalla de nuevo en el espíritu del escritor, que rememora su corta y violenta implicación en aquel drama, cuando sólo contaba 28 años. A la venta el 11 de mayo.

16. A oscuras

Thomas Pynchon

Traducción de Vicente Campos González. Tusquets , 2026. 400 páginas. 23,90 euros

El esquivo escritor estadounidense Thomas Pynchon (Glen Cove, Nueva York, 1937), que no concede entrevistas ni permite difundir fotografías suyas desde que era adolescente, ha sido profético en sus obras con el regreso del fascismo. Tras 12 años de silencio, en otoño pasado se despidió a los 88 años de sus lectores (o quizá no, con él nunca se sabe) con la publicación de Shadow Ticket, que ahora se lanza en España con el título de A oscuras, y que cierra una trilogía negra tras Vicio propio (2009) y Al límite (2013). “Ágil, juvenil, breve, disparatada, divertida y, en comparación con los títulos mayores de su trayectoria, considerablemente accesible, Shadow Ticket es pulp fiction en estado puro", escribió en estas páginas nuestro crítico Eduardo Lago tras su lanzamiento. A la venta el 13 de mayo.

17. Ocupación

Margaryta Yakovenko

Seix Barral , 2026. 184 páginas. 19 euros

La escritora ucrania nacionalizada española Margaryta Yakovenko (Tokmak, 1992), redactora de EL PAÍS, abordó en su anterior novela, Desencajada (Caballo de Troya, 202), la experiencia de la migración con una ficción de tintes autobiográficos. Aunque reside en España desde los siete años, sigue concernida por todo lo que acontece en su país de origen. La invasión rusa de Ucrania, una guerra que ya dura cuatro años y ha causado cientos de miles de muertos, no podía serle ajena. Su abuelo murió en 2022 en su ciudad natal, Tokmak, recién ocupada por el ejército ruso, y su casa fue expropiada por los colonos. Ocupación pone nombre a unos hechos reales en un recorrido histórico y biográfico a través de su historia familiar. A la venta el 13 de mayo.

18. Guerra total

Manuel Chaves Nogales

Prólogo de Ignacio Martínez de Pisón. Edición de Abelardo Linares. Renacimiento , 2026. 328 páginas. 23,66 euros

El periodista Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897- Londres, 1944) abrió una nueva senda en el oficio del cronista, la que practicarían autores como Truman Capote o Tom Wolfe. Así lo aseguraba hace unas semanas Jesús Ruiz Mantilla cuando nos alertó de que estaba a punto de salir este volumen. Guerra total sería algo así como una ampliación de A sangre y fuego, el mítico libro sobre la Guerra Civil del cronista sevillano, ya que este nuevo volumen incluye textos de una publicación francesa de 1937 ahora atribuidos a su firma. ¿Es así? Tenemos una nueva oportunidad para descubrir la excelente escritura del gran narrador de la barbarie de la guerra cometida en ambos bandos. A la venta el 18 de mayo.

19. República de Venecia

Giovanni Vale

Traducción de Urano World, S.A. Armaenia , 2026. 320 páginas. 25 euros

La Serenissima. Qué nombre tan bello para denominar a un Estado, la República de Venecia. Un Estado ya desaparecido, como lo están las naciones que conformarán esta nueva serie de libros que publicará la editorial Armaenia bajo el epígrafe Países Extintos. La fascinante ciudad de Venecia, surgida durante la edad media en las aguas de una inmensa laguna para protegerse de los enemigos, fue la base de una república independiente que operó entre el siglo XI y 1797, cuando fue derrotada por Napoleón. Giovanni Vale ha recogido la opinión de “decenas de historiadores, chefs, artistas, libreros, artesanos y otras personas de perfiles y nacionalidades diversas” para contar la historia de un imperio que marcó durante siglos el comercio marítimo entre el Mediterráneo oriental y el occidental. A la venta el 20 de mayo.

20. La víspera

Manuel Jabois

Alfaguara , 2026. 208 páginas. 19,95 euros

“Quebró las patas del conejo con las manos y los chasquidos la hicieron retroceder al día en que apretó un gatillo dos veces, muerta de risa, creyendo que la pistola era de juguete”. Con frases como esta, de su última novela, Manuel Jabois (Sanxenxo, Pontevedra, 48 años) ha forjado una carrera de excelente narrador mientras desarrollaba una brillante trayectoria como periodista de este diario. Ahora vuelve a las librerías con este volumen que narra un día en un pueblo tras un luctuoso suceso con una poderosa protagonista, una madre en un viaje de sacrificio, culpa y redención. A la venta el 21 de mayo.

21. Un halcón bajo mi ventana

Lydia Cacho

Lumen , 2026. 384 páginas. 20,81 euros

La periodista y escritora Lydia Cacho (Ciudad de México, 1963) publicó en 2004 Los demonios del Edén, libro en el que denunciaba la existencia de una red de pornografía infantil que implicaba a poderosos empresarios y políticos de su país. Un año después fue secuestrada, torturada y amenazada de muerte por los que no soportaban su lucha por la defensa de los derechos humanos. Lo contó todo después en Memorias de una infamia (2008), obra que hasta fue luego adaptada al teatro. Multipremiada y con una larga trayectoria, ahora narra el desarrollo de Julieta, una chica de 14 años que busca el sentido de su vida en el México de los años sesenta, entre el rock, las revueltas estudiantiles y los movimientos feministas. A la venta el 21 de mayo.

22. La estrella solitaria

Santiago Auserón

Libros del Kultrum, 2026

Celina Rodríguez, Trío Matamoros, Los Naranjos, Miguelito Valdés, Grupo Changüí, El Guayabero... Con la foto de Benny Moré y su guitarra en la portada, un disco publicado en 1992 descubrió a muchos un mundo maravilloso de ritmos caribeños casi olvidados: Semilla del Son. Santiago Auserón (Zaragoza, 1954) había viajado por primera vez a Cuba en 1984 y comenzó una investigación sobre las raíces del son cubano. El fruto fueron hasta cinco discos enfocados en la música de la Isla. Antes de que lo hiciera Win Wenders; con mucho más rigor que David Byrne. La experiencia ya la contó el propio líder de Radio Futura en el libro Semilla del Son. Crónica de un hechizo (Libros del Kultrum, 2019). Este nuevo volumen es, según la editorial, “un tributo a un artista seminal del rock en español y a un musicólogo de referencia para todos aquellos interesados en las bondades del mestizaje musical”. A la venta el 25 de mayo.

23. Productos tóxicos

Andreu Martín y Joan Miquell Capell

Siruela , 2026. 232 páginas. 19,95 euros

El otro volumen de novela negra que esperamos este mes, una atractiva autoría doble: “la brillante alianza creativa entre un maestro de la novela negra y un veterano policía”. Así presenta Siruela un título cuyo interés ya presagiaba Antonio Lozano en las páginas de nuestro suplemento en catalán Quadern: “A grandes rasgos, Capell aporta sus conocimientos profesionales, y Martín, su pulso narrativo y su característico humor socarrón. Un exceso de celo en la plasmación de los procedimientos policiales merma la fluidez y el valor de la voz de la experiencia”. A la venta el 27 de mayo.

24. El viaje

Paco Roca

Astiberri , 2026. 192 páginas. 20,90 euros

Tras el tremendo éxito de El abismo del olvido (Astiberri, 2023, junto a Rodrigo Terrasa), Paco Roca vuelve con otra de sus magistrales visiones de la realidad social y de la memoria. La historia transcurre en la Patagonia, donde Roca vivió una temporada para documentarse. Allí, Fran, el protagonista, se queda varado en un pequeño pueblo tras ser cancelado su vuelo de regreso a casa. Y hace un repaso de su experiencia tras la ruptura de una unión familiar tras casi veinte años de convivencia. A la venta el 28 de mayo.

25. Dulce basura

Kayla E.

Traducción de Juan Naranjo. Reservoir Books , 2026. 204 páginas. 28,41 euros

Nacida en Texas con raíces mexicanas, la artista y dibujante Kayla E. ganó con esta obra autobiográfica el Premio Ignatz 2025 a la Mejor Novela Gráfica. Un precioso álbum en lo estético —confeccionado a cuatro tintas— pero brutal en lo sentimental, ya que hace una cruda exploración de una infancia turbulenta en la que no faltan las reflexiones de una madre ya mayor que se siente abandonada por su hija en una vivienda social donde dice que es vejada y sufre acoso. “Te ayudará a aceptar algunas cosas que has evitado en privado o incluso revelará cosas sobre ti mismo que no sabías”, escribió sobre este libro Chris Ware —autor de Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo y de Fabricando historias—. A la venta el 28 de mayo.