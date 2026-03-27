‘Abecedari’, cabaré filosófico, musical y suicida

La compañía La Moukhles & Sentís se dio a conocer con Nodi: de gossos i malditos, un espectáculo que pasó fugazmente por el Maldà y que entusiasmó a la crítica. Joan Sentís y Miriam Moukhles forman pareja sentimental y artística, demostrando que el arte y el amor suelen ser la misma cosa. Ella ha empezado a ganar premios (y esperen) y tiene una de las agendas más apretadas del teatro catalán. Si en su anterior montaje se fijaron en la figura de Pau Riba y la contracultura catalana de los años setenta, aquí parten del filósofo francés Gilles Deleuze y su mítica entrevista en forma de abecedario, televisada y por capítulos, que se emitió tras el suicidio del pensador.

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El título y la figura de Deleuze son una excusa, nunca mejor dicho, para hablar de lo que realmente interesa a la compañía: la memoria y el legado. Mouhkles y Sentís están acompañados en escena por la pianista y actriz Cris Martínez, pero toda la propuesta está pensada para el lucimiento de Moukhles. Cosa que nos encanta. La parte más débil del montaje es su dramaturgia (firmada a seis manos con Pau Matas), dispersa y un poco superficial: dos investigadores estudian la entrevista de Deleuze y, a la vez, un cuentacuentos de Tánger rememora el París de 1955 y las figuras que se reunían en un piano bar. El cuadro Le grand concert del pintor abstracto Nicolas de Staël también tiene su importancia, pero hay algunas subtramas que acaban despistando más que otra cosa.

Pero todo esto no importa. Aquí quien luce como una estrella sideral es Miriam Moukhles. El primer número de la obra ya pone el listón muy alto: la actriz canta, de maravilla y envuelta en humo, una canción en árabe que acaba convirtiéndose en la mítica ‘En el punto de partida’ de Rocío Jurado. La Moukhles se transforma en Ahmed, el cuentacuentos, o Juanita de Tánger, la vedette, con una gracia, una facilidad y una sutileza que ya quisieran las más grandes. La imagen del atleta que espera que le pasen el testigo acaba siendo una de las que nos llevaremos a casa, junto con la brillante idea de juntar a Deleuze, el número de la garrapata y el humorista Eugenio en el mismo espectáculo. ¡La A!