El relevo ya está aquí: las 13 jóvenes galerías que renuevan Arco (y el mercado del arte español)

De izquierda a derecha, los galeristas Enrique del Río y Amaia de Meñaka (Río y Meñaka), Gregorio Cibrián (Cibrián), Pati Lara (The Ryder), Juan Diego Tobulina y Renzo Merkt (Enhorabuena), el lunes pasado en el Museo Reina Sofía, en Madrid.

De Madrid a Barcelona, San Sebastián, Palma, A Coruña o el Empordà, una nueva generación de galeristas renueva la feria con una mirada más diversa, abierta e internacional. Con programas arriesgados y una defensa del arte ajena a la pura especulación, comparten también una misma inquietud ante la fragilidad del sector y el IVA cultural

The Ryder (Madrid)

The Ryder es una galería fundada en Londres en 2015 por Pati Lara (Barcelona, 37 años). En 2019 se instaló en Madrid: primero en Lavapiés y, desde hace unos meses, en un antiguo secadero de jamones del barrio de Justicia. Su programa gira en torno a “los lenguajes artísticos, las nuevas subjetividades y cuestiones como los usos de la tecnología o el contexto ecológico”, resume Lara. Entre sus artistas figuran Patricia Domínguez, Lúa Coderch, Ana Laura Aláez y Miguel Benlloch. En Arco, su expositor propiciará un diálogo inédito entre los dos últimos. La galerista no oculta las dificultades de los últimos tiempos: “Los años desde la pandemia han hecho más mella en este sector que en otros. El Estado nos ha dejado tirados con las políticas de recuperación”. Aun así, rehúye el derrotismo: “El contexto económico fluctúa, pero el trabajo bien hecho genera resultados”. → General | 9A07

Bombon Projects (Barcelona)

Bombon Projects fue creada en Barcelona en 2017 por Joana Roda (38 años) y el pintor Bernat Daviu (Girona, 40 años). Nació, recuerda Roda, ante la falta de representación de artistas de su entorno. Su programa combina nombres contemporáneos e históricos y, en los últimos años, ha reforzado su perfil internacional en ferias como Art Basel París o Frieze Londres. En 2025 abrió un nuevo espacio en Madrid junto a la galería peruana Crisis. A Arco llevan obras de sus artistas clave, como Eva Fàbregas, Pere Llobera, Josep Maynou y Nora Aurrekoetxea, con quien inician colaboración. Roda reivindica el arte lejos de la lógica especulativa, como un apoyo a proyectos y mentes críticas y libres: ”Con la que está cayendo, un mundo sin artistas sería un mundo apagado y conformista”. → General | 9A16

Villa Magdalena (San Sebastián)

Cy Schnabel (Nueva York, 32 años) abrió su galería, Villa Magdalena, en San Sebastián en 2020 en un antiguo garaje que su padre, el pintor Julian Schnabel, utilizaba como taller durante sus estancias en España. El espacio, estrecho y vertical, con techos altos y paredes cubiertas de musgo, condensa el carácter singular de un proyecto que hoy también cuenta con una sede en Madrid. “España vive un gran momento cultural, pero muchos artistas internacionales siguen sin representación aquí”, señala Schnabel. En Arco presentará una individual de la artista turca Sila Candansayar ,con nuevos dibujos y esculturas que exploran “la tensión entre lo orgánico y lo artificial”. → Opening | 9OP16

Juan Diego Tobalina y Renzo Merkt, de Enhorabuena.

Enhorabuena (Madrid)

En el barrio madrileño de Usera se encuentra Enhorabuena, la galería que Renzo Merkt (Lima, 35 años) fundó en 2023 junto al artista Juan Diego Tobalina (Lima, 43 años). Desde su espacio híbrido, con dos salas y un escaparate abierto al barrio, desarrollan un programa centrado en artistas latinoamericanos contemporáneos. En Arco presentan a los peruanos Venuca Evanán y Esteban Igartua, que protagonizan un diálogo entre tradición y transformación. Merkt percibe en España un sector “dinámico y en transformación”, donde una nueva generación de galeristas está ensanchando el campo y redefiniendo “una escena más diversa, abierta e internacional”. → Opening | 9OP07

Chiquita Room (Barcelona)

Chiquita Room es la galería que Laura González Palacios (Burgos, 45 años) fundó en 2018 en el barrio barcelonés de Sant Antoni, en un local de planta tubular con altillo residencial. “Mi interés por las prácticas de comisariado y la relación de amistad que mantenía con varios creadores se conjugaron para dar el salto”, explica la galerista, que antes dirigio una editorial de libros de artista. Su programa, donde abundan las mujeres, reúne a Mari Chordà, Teresa Estapé, Laia Arqueros o el colectivo Estampa. En Arco presenta un proyecto sobre “lo individual y lo colectivo” que pone en diálogo piezas históricas de Pieter Laurens Mol con obras nuevas de Estapé. La galerista reivindica una relación con el arte alejada de la lógica especulativa: “Adquirir arte contemporáneo tiene más que ver con un compromiso que con una inversión”. → General | 9D07

Nordés (A Coruña)

Chus Villar (Lugo, 48 años) abrió Nordés en el casco histórico de Santiago de Compostela en 2018 y luego la trasladó a A Coruña en 2023. Nació como un espacio dedicado a la promoción del arte contemporáneo, con especial atención a artistas jóvenes y a trayectorias relegadas por el mercado. “Es una vocación que tenemos unas pocas personas, mezcla de pasión, locura y valentía, que nos lleva a disfrutar y sufrir a partes iguales a modo de caso digno de estudio psicoanalítico”, ironiza. A Arco traerá una amplia representación de su programa, con nombres como Pablo Barreiro, Julia Huete, Rosendo Cid y Miguel Marina. Villar no oculta su inquietud por el presente: “Grandes galerías internacionales están cerrando y en España seguimos a la cola de Europa, con ese IVA cultural del 21%”. → General | 9A13

De izquierda a derecha, los galeristas Alejandro de Villota (Memoria), Cy Schnabel (Villa Magdalena), Ana Coronel de Palma (Belmonte), Chus Villar (Nordés), Sol Abaurrea (Belmonte) y Javier Aparicio (El Chico), el lunes pasado en el Museo Reina Sofía, en Madrid. Carlos Rosillo

Ana Coronel de Palma y Sol Abaurrea, de la galería Belmonte.

Belmonte (Madrid)

Instalada en un viejo abrevadero de Carabanchel transformado en una diáfana nave, Belmonte abrió en 2021 como Intersticio y adoptó su nombre actual un año después. Ana Coronel de Palma (Madrid, 35 años) y Sol Abaurrea (Barcelona, 37 años) apuestan por artistas jóvenes, a menudo en su primera exposición individual en Madrid. En Arco presentan un dúo de Ángela Suárez y Andrés Izquierdo, que pone en común sus investigaciones recientes en fotografía y escultura. Para sus directoras, la feria refuerza su visibilidad y su proyección internacional. Pero el gran lastre, advierten, sigue siendo la fiscalidad: “Es poco competitiva respecto a otros países europeos y hace que muchos coleccionistas prefieran galerías no españolas”. → General | 9D17

Fermay (Palma)

Lejos del centro de Palma, Fermay ocupa desde 2022 un espacio industrial rehabilitado del barrio de Blanquerna. Antoni Ferrer (Palma, 40 años), que pasó una década en Londres trabajando en galerías y producción artística, concibió el espacio como una plataforma para artistas emergentes o con lenguajes experimentales. En Arco presenta un expositor con obras de Carla Arocha y Stéphane Schraenen, Elisa Braem, Damaris Pan y Nadia Barkate. Para Ferrer, la feria es “vital para las galerías españolas” y decisiva para el posicionamiento de un proyecto joven. Pero también advierte de la fragilidad estructural del sector: “No contar con una Ley de Mecenazgo en condiciones, ni con un IVA cultural, nos hace más débiles”. → General | 9D05

El Chico (Madrid)

Escondida en el patio de un edificio industrial de los años sesenta, cerca de la Puerta de Toledo, El Chico abrió en 2021 casi por accidente. “La idea inicial era hacer un podcast de arte contemporáneo. Fue un impulso”, sonríe el galerista Javier Aparicio (Ciudad de México, 40 años). Hoy, el proyecto se ha afianzado como una plataforma para artistas emergentes, sobre todo españoles. En Arco presentará un diálogo entre la escultora Estefanía B. Flores y la pintora Irene Anguita. Aparicio cree que España atraviesa “un momento muy dulce”, pero también llama a la cautela: “No debemos marearnos con los aplausos”. Y recuerda que, en arte, el éxito no debería medirse por el beneficio inmediato, sino por “la longevidad de las carreras”. → Opening | 9OP02

Las galeristas Joana Roda (Bombon Projects) y Laura Glez Palacios (Chiquita Room), el lunes pasado en el Macba, en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA

Amaia Meñaka y Enrique del Río (Río & Meñaka).

Río & Meñaka (Madrid)

Con una sede en el barrio de Salamanca y otra en Carabanchel, la galería madrileña fue creada en 2018 por Enrique del Río (Madrid, 41 años) y Amaia de Meñaka (Vigo, 41 años), antiguos asesores de coleccionistas. La sala, que apuesta por prácticas multidisciplinares atentas a los debates sociales y estéticos del presente, lleva a Arco un expositor centrado en los artistas del Madrid de los años dosmil, con nombres como Marlon de Azambuja, Nuria Mora, Carlos Fernández-Pello, Tito Pérez-Mora y Ana Barriga. Si bien celebran la actual efervescencia actual de la escena madrileña, no pierden de vista la fragilidad del contexto: “Lo que peor le viene al arte es la inestabilidad”. → General | 9D15

Cibrián (San Sebastián)

Gregorio Cibrián (Zumárraga, Gipuzkoa, 37 años) abrió la galería que lleva su apellido en 2018 con la ambición de situar San Sebastián en un diálogo con la escena internacional. Su programa reúne a artistas emergentes y consolidados, invitados a trabajar con recursos y saberes locales. En Arco estará por partida doble: en la sección general, con obras de Susan Cianciolo, Rindon Johnson, Kate Newby u Oscar Tuazon, y con un proyecto de artista dedicado a las pinturas de pequeño formato del chino Siyi Li. Para Cibrián, la feria es una plataforma decisiva para afianzar vínculos con coleccionistas e instituciones. “El arte no es una operación especulativa inmediata, sino una construcción cultural y patrimonial sostenida en el tiempo”, sostiene. → General | 9D04

Memoria (Madrid)

Fundada en plena pandemia por Alejandro de Villota Ruiz (Miami, 41 años), Memoria cuenta con dos sedes en Madrid: una en el barrio de Justicia y otra en Carabanchel. La galería ha construido un programa centrado en revisar la escena de América Latina desde una perspectiva crítica, con artistas como Graciela Iturbide, Paz Errázuriz, Maya Goded o Antonio Pichillá en su cartera. En Arco debuta en la sección General con una selección de su programa, de Iturbide a Guillermo Núñez, Armando Cristeto o Roser Bru. Para De Villota, estar en la feria “ayuda a consolidar y legitimar la apuesta institucional e internacional del proyecto”. En un mercado todavía volátil, reivindica una idea del coleccionismo menos especulativa y más atenta a su valor real: “contenido, rigor y coherencia a largo plazo”. → General | 7C19

Andrew Birk y Sira Plaza, galeristas de Spiritvessel.

Spiritvessel (Alt Empordà)

Lejos de los circuitos urbanos, Spiritvessel echó a andar en 2019 en Espinavessa, un pequeño pueblo del Alt Empordà, en Cataluña. Allí, frente a la iglesia románica y junto al cementerio local, Sira Pizà Airas (Barcelona, 40 años) y Andrew Birk (Corvallis, Oregón, 40) han levantado un proyecto singular, marcado por la investigación, el arraigo en el territorio y una clara vocación internacional. Su programa consiste en exposiciones individuales concebidas a medida, en diálogo con el contexto y alejadas de los ritmos del mercado. En Arco presentan una individual de Víctor Jaenada, cuya obra describe árboles, fuentes y pájaros. Para sus directores, la feria supone “una entrada al mercado internacional y una presentación a nivel nacional”. Sobre las actuales turbulencias, despachan cualquier alarmismo: “Los que trabajamos en el arte no conocemos otro estado que el turbulento”. → Opening | 9OP11