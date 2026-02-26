Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
03:53
Los anacronismos en películas como 'Cumbres borrascosas' o 'La odisea'
Fotograma de Benny Safdie caracterizado como Agamenón en la adaptación de 'La Odisea' de Christopher Nolan y de Jacob Elordi interpretando a Heathcliff en la película de 'Cumbres borrascosas' de Emerald Fennell.Vídeo: epv
cine

Un Heathcliff sin racializar y un Agamenón que parece Batman: ¿dónde están los límites en las adaptaciones al cine de los clásicos literarios?

Roger Bastida, historiador del arte y asesor histórico, y Elena Truan, doctora en Filología inglesa, analizan los anacronismos en maquillaje y vestuario, y otras inexactitudes en películas como ‘Cumbres Borrascosas’ o ‘La Odisea’

Belén H. Gómez-Mansilla
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
_
_