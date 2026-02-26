Un Heathcliff sin racializar y un Agamenón que parece Batman: ¿dónde están los límites en las adaptaciones al cine de los clásicos literarios?
Roger Bastida, historiador del arte y asesor histórico, y Elena Truan, doctora en Filología inglesa, analizan los anacronismos en maquillaje y vestuario, y otras inexactitudes en películas como ‘Cumbres Borrascosas’ o ‘La Odisea’
