Ajedrez/El Rincón de los Inmortales

Vídeos de ajedrez | Una clave que te deja turulato

La jugada esencial de este final artístico es muy extraordinaria: no sólo inutiliza la pieza defensiva más potente, sino que la convierte en aliada para dar mate

Leontxo García
Leontxo García
Irún -
Si uno de los requisitos de un buen final artístico es que el enunciado parezca imposible, el que se glosa en este vídeo lo cumple con creces: las negras cuentan con una pieza de ventaja y un peón cuya coronación en dama no se puede evitar. Sin embargo, una jugada que a primera vista puede parecer absurda -aunque más tarde se revela con una lógica aplastante- vuelca la situación por completo: las blancas cumplen totalmente su misión, con máxima economía y eficacia.

Cuando uno indaga en la biografía del autor de esta maravilla, el austriaco Alois Wotawa (1896-1970), descubre que era nazi; trabajó como fiscal, además de ser miembro del partido. De su calidad y gran producción no hay duda alguna: compuso más de 350 estudios y un número considerable de problemas. Su caso nos recuerda que, como se ve con relativa frecuencia en las películas sobre nazis, varios de sus oficiales eran aficionados al ajedrez. Obligado por ellos o no -la documentación disponible no justifica una opinión tajante sobre esto-, el campeón del mundo Alexánder Aliojin -protagonista de varios vídeos de esta colección- firmó unos artículos antijudíos durante la ocupación de Francia.

Sobre la firma

Leontxo García
Leontxo García
Periodista especializado en ajedrez, en EL PAÍS desde 1985. Ha dado conferencias (y formado a más de 30.000 maestros en ajedrez educativo) en 30 países. Autor de 'Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas'. Consejero de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para ajedrez educativo. Medalla al Mérito Deportivo del Gobierno de España (2011).
Archivado En

