La desconexión digital: cómo se protege el derecho a descansar del trabajo

Navidad en modo avión: qué puedes hacer (y qué no) si recibes un mensaje del trabajo en tu tiempo de descanso

Seis de cada diez personas no desconectan digitalmente del trabajo en vacaciones, pero el derecho a la desconexión digital está reconocido por ley y su incumplimiento conlleva multas de entre 70 y 225.018 euros