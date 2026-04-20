Muere Patrick Muldoon, actor de ‘Starship Troopers’ o ‘Melrose Place’, a los 57 años

El actor Patrick Muldoon, conocido por la película Starship Troopers: la brigada del espacio y la serie Melrose Place donde interpretaba al malvado Richard Hart, falleció este domingo a los 57 años por un infarto, según informó el medio estadounidense Deadline Hollywood.

“Infinitamente generoso, con su poesía, su humor y su inconfundible presencia, amaba por igual a los animales y a las personas, daba abrazos inolvidables y tenía la rara cualidad de hacer que los demás se sintieran seguros y valorados”, indica un amigo de Muldoon al medio, donde añade que el actor más conocido en EE UU por la longeva serie diaria Days of Our Lives era “elegante, carismático, lleno de vida y afrontaba cada día con un espíritu rockero que vivía al máximo”.

Nacido el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California, Muldoon comenzó su carrera como actor mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California. Durante aquella etapa, apareció en dos capítulos de ¿Quién es el jefe?, sitcom de 1984 centrada en un exjugador de béisbol que empieza a trabajar como amo de casa de una exitosa ejecutiva. Poco después de graduarse en 1991, Muldoon participó en tres episodios de Salvados por la campana, comedia juvenil donde interpretó a Jeffrey Hunter.

Su primer gran papel llegó con Days of Our Lives, veterana telenovela estadounidense en la que dio vida a Austin Reed en casi 500 capítulos durante en dos etapas diferentes, la primera entre 1992 y 1995 y después entre 2011 y 2012. En los noventa , Muldoon ganó todavía más popularidad con Melrose Place, serie coral donde encarnó al manipulador Richard Hart entre la tercera y la quinta temporada en un total de 35 capítulos.

En la gran pantalla, uno de los papeles más recordados de Muldoon fue el de Zander Barcalow en Starship Troopers: Las brigadas del espacio (1997), la película de ciencia ficción bélica, una crítica a este tipo de cine y el belicismo en el mundo real dirigida por Paul Verhoeven en la que encarnó al ambicioso piloto de la Flota y rival sentimental de Johnny Rico.

En paralelo, mantuvo una presencia constante en telefilmes a finales de los noventa y buena parte de los 2000 como Mala suerte (1998), Descenso final (2000), Proyecto Viper (2002), Un novio por Navidad (2004) o Arañas devoradoras (2007). Su último trabajo como actor, el thriller criminal Dirty Hands, se estrenará en Estados Unidos este 2026.

A esa faceta como intérprete sumó una trayectoria constante como productor ejecutivo en títulos como Mi vida en Palos Verdes (2017), Arkansas (2020), Marlowe (2022), de Neil Jordan, El contador de cartas (2021), de Paul Schrader, Riff Raff (2024), la pendiente de estrenar The Dreadful (2026) y Kockroach, largometraje protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz cuyo rodaje comenzó en abril de 2026 en Australia.