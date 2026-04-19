Muere a los 73 años el naturópata Txumari Alfaro, conocido por el programa ‘La Botica de la abuela’

El naturópata navarro Txumari Alfaro, conocido por presentar el programa de TVE La Botica de la abuela, a finales de los años noventa, falleció este sábado en Pamplona a los 73 años. Según se indica en la esquela, el funeral se celebrará mañana, lunes, en la iglesia parroquial de Santa María de la Esperanza de Doniantzu, en la localidad navarra de Zizur Mayor.

Nacido en Arguedas (Navarra) en 1952, Alfaro se convirtió en un rostro popular de la televisión gracias al espacio en el que daba consejos caseros para distintas dolencias o problemas de salud, desde la celulitis, la alopecia o la impotencia masculina. Alfaro usaba en sus consejos ingredientes naturales como el limón, miel, orégano, ajo, cebolla o rabos de cereza. Sin embargo, en ocasiones sus recomendaciones generaron polémica y acusaciones de dar consejos que no se basaban en la ciencia.

Tras su paso por TVE, trabajó en otros canales de televisión, como Antena 3 o Telecinco. También escribió algunos libros.