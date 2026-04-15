Dulceida se lanza del helicóptero de ‘Supervivientes’ y da el liderazgo de la noche del martes a Telecinco
Un 14% de cuota media de pantalla vieron a la estrella de Instagram participar como invitada en el concurso de supervivencia
Tierra de nadie, la emisión de los martes de Supervivientes logró liderar en el prime time gracias al salto en helicóptero de la creadora de contenido Aída Domenech (Dulceida). El programa, que vivió el encuentro entre la influencer y su esposa Alba Paul, concursante de esta edición, registró un 14% de cuota media de pantalla en Telecinco.
¡Dulceida salta del helicóptero en los Cayos Cochinos para reencontrarse con Alba! 🚁— Telecinco (@telecincoes) April 14, 2026
🏝️ #TierraDeNadie6
🔵 https://t.co/uU1hRZE4Bs pic.twitter.com/ML90WlFZ9h
De esta forma, Al cielo con ella de Henar Álvarez baja varios puntos con respecto a su estreno en La 1 de la semana pasada. Se queda en un 9,6% de share (2,5 puntos menos que hace siete días). El programa de entrevistas se queda en tercera posición, ya que la serie turca En tierra lejana se mantiene en sus datos habituales en Antena 3, con un 11,3% de cuota media de pantalla, un punto menos que el martes pasado.
En el access se notó la presencia del fútbol. El enfrentamiento entre el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid de Champions League sumó un 15,8% en los distintos canales de Movistar+ en los que se emitía. La revuelta se quedó con un discreto 9,4% con la visita de Enrique Bunbury y El hormiguero logró 3,5 puntos más: un 12,9% de share con la presencia de Sonsoles Ónega. Mientras, la recién estrenada décima edición de La isla de las tentaciones se conformó con un 8,1% de cuota.
El KO del @FCBarcelona en @ChampionsLeague frente al @Atleti es el contenido no informativo + visto del día sumando entre sus 3 canales de #Movistar un 15.8% y 1.957.000 de audiencia media— Dos30' (@Dos30TV) April 15, 2026
⚽️ 8.9% en #LigaDeCamponesMovistar
⚽️ 6.3% en #Movistar #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ufKuyUR8Rt
Horizonte de Iker Jiménez marcó un flojo 6,4% en Cuatro. El fútbol femenino, en cambio, otorgó grandes datos en la tarde de La 2. El Inglaterra-España de clasificación para el Mundial hizo un 5,7% en la segunda cadena de TVE.
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