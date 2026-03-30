‘Al cielo con ella’ y Henar Álvarez aterrizan en La 1 con Shakira después de Semana Santa

El programa salta de La 2 a La 1 el próximo martes, día elegido por la corporación pública para su emisión semanal

Al cielo con ella, el late show que presenta Henar Álvarez (41 años, Madrid), llega finalmente a la programación de La 1 el martes 7 de abril. Lo hace tras cerrar su etapa en La 2, donde emitía una entrega semanal los domingos, y se estrenará con la esperada entrevista a Shakira que realizó desde México, una conversación en exclusiva en la que la cantante colombiana anunció los detalles sobre su futura residencia musical en Madrid.

El espacio que dirige Álvarez es una producción original de RTVE en colaboración con Producciones del Barrio y se emitirá después de La Revuelta. Según ha informado este domingo la corporación pública, se programará en ese horario y se mantendrá semanalmente cada martes.

Al cielo con ella protagonizó a finales de 2024 el mejor arranque de un programa en la plataforma RTVE Play, lo que le valió saltar primero a La 2. En esta última cadena ha mantenido su buena marcha y ha logrado buenas audiencias como la cifra que hizo el Día de la mujer, el 8M, cuando logró un 4% y más de medio millón de espectadores. Su récord lo consiguió el 12 de octubre de 2025, con un 5,2% de cuota y 557.000 espectadores.

En un pequeño avance que la cadena pública mostró de esa primera entrega del programa ya en La 1 con Shakira, la artista aprovechó para levantar la liebre sobre su comentada residencia musical en Madrid. Un total de once conciertos entre septiembre y octubre en Madrid que supondrán el cierre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y que supondrá la construcción de un estadio propio solo para este evento. “Va a ser algo de otro mundo”, afirmó en la charla que se podrá ver el próximo martes.

Como resalta RTVE, Al cielo con ella es uno de los programas con más viralidad de la cadena pública. Desde su estreno acumula un impacto total de 378 millones de visualizaciones en redes sociales, con Instagram como red clave para el formato, donde se concentran el 67% de esas visualizaciones digitales.

Por el formato han pasado entrevistados como Ana Belén, Cristina Almeida, Alba Flores, Lolita, Juan Diego Botto, Alex de la Iglesia, Manolo García, Eduardo Casanova, Laura Escanes, Andreu Buenafuente, Asier Etxeandía, Ada Colau o la escritora Alana Portero, entre otros.