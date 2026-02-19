Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
Columna

¿Pero por qué las películas son tan largas ahora?

Antes de ver una película, solía preguntar quién la dirige, quién la protagoniza o incluso de qué va; ahora pregunto cuánto dura. He salido de proyecciones que eran (y sobre todo se hacían) tan largas que temí que al abandonar la sala me cobrasen el IBI

Josh O'Connor y Josh Brolin, en 'Puñales por la espalda: de entre los muertos'.
Eva Güimil
Eva Güimil
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Ningún debate actual sobre lo audiovisual me ha interesado más que el que ha abierto la exhibidora británica Clare Binns. Aprovechando su momento de visibilidad tras anunciarse que este domingo recibirá el Bafta honorífico, lanzó un mensaje a los cineastas: “Si quieren ver sus películas en cines, háganlas más cortas”. El motivo: cuanto más largas, menos pases y menos beneficios para los distribuidores. Pero también menos atractivo para gran parte del público. “Hacéis películas para los espectadores”, les recordó.

No es una ocurrencia; solo hay que echar un vistazo a las carteleras y comprobar el número de películas que frisan, cuando no superan, las tres horas. No es que la duración sea mala per se. No quito un minuto a Lo que el viento se llevó o Lawrence de Arabia; lo que sucede es que antes esas duraciones eran excepcionales, y el resultado final solía justificarlas; ahora cualquier nadería supera las dos horas largas y hace sospechar que se hinchan para que parezcan más de lo que son. Antes de ver una película, solía preguntar quién la dirigía, quién la protagonizaba o incluso de qué iba; ahora pregunto cuánto dura. He salido de proyecciones que eran (y sobre todo se hacían) tan largas que temía que al abandonar la sala me cobrasen el IBI.

Es un mal que afecta aún más a las destinadas a las plataformas y ahí influye una cuestión que mencionó recientemente Matt Damon. Según el actor, Netflix (y seguro que no son los únicos) quiere que sus películas repitan la trama tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está mirando el móvil mientras las ve. Aunque quizás miramos el móvil porque ya hemos escuchado tres o cuatro veces la trama.

Lo corroboré estas Navidades buscando una película amena para una cita —porque en una cita queda tan poco elegante comer espagueti (eso va para los comensales de First Dates) como quedarte sopa—. Opté por Puñales por la espalda: De entre los muertos. A la media hora, incapaz de seguir prestando atención (y sin falta de mirar el móvil) a una presentación de personajes eterna y viendo que aún quedaban dos horitas por delante, la cambié por La cena de los acusados. En 86 minutos, Myrna Loy y William Powell nos dieron misterio, crímenes, personajes originales, diálogos inteligentes y a Nick y Nora, una pareja magnética de la que querrías hacerte amiga. He leído que Hollywood está preparando una nueva versión y ya no me pregunto quién la dirige ni quién la protagoniza, solo cuánto va a durar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello con tres modos de temperatura de color. COMPRA POR 15,19€
escaparate
Finish Powerball Quantum, 90 pastillas para el lavavajillas. COMPRA POR 19,22€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Cargador USB tipo C con carga rápida gracias a su potencia de 45 W. COMPRA POR 13,29€  
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_