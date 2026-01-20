Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
COLUMNA
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

‘El caballero de los siete reinos’: cría una IP y échate a dormir

Cuántos compañeros guionistas se plantean escribir novelas con sus ideas para series y películas porque saben que, aunque no tengan éxito editorial, les allanarán el camino para tratar de venderlas como guiones

Paloma Rando
Paloma Rando
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A 1 de enero de 2014, 72 niñas nacidas en España habían recibido el nombre de Arya. Quiero dar por hecho que el nombre procede de la pasión de sus madres y padres por Juego de tronos y no de otras siniestras aficiones, así que, con esos mimbres, no me resulta difícil imaginar a un buen puñado de hoy adolescentes llamadas Arya, sentadas ayer frente al televisor, por deseo expreso de sus padres, viendo el primer episodio de El caballero de los siete reinos, la última serie surgida del universo creado por George R. R. Martin, post Juego de tronos, adaptación de Los cuentos de Dunk y Egg, y segunda estrenada hasta la fecha, después de La casa del dragón, cuya tercera temporada se estrenará el próximo verano.

Tráiler de la serie 'El caballero de los Siete Reinos'

Es comprensible que HBO Max alimente el universo de Poniente presumiendo una masa importante de público cautivo, yo misma lo soy. Pero el secuestro clave aquí no es el del espectador, que, soberano, aunque tienda a acercarse a lo que ya conoce y disfrutó, puede cambiar de opinión. El verdadero rapto que parece no tener fin es el de Hollywood por parte de lo que llamamos IPs (Intellectual Property): novelas, cómics, personajes, marcas, secuelas, precuelas, universos… Cualquier elemento preexistente que trasladar a una película o a una serie para tratar de minimizar el riesgo de producción y contar con una base de público que acudirá a tu llamada, como esos padres que yo imagino sentando a sus Aryas frente a la tele. Por supuesto, que una serie o una película sea una obra derivada de una IP no la hace ni mejor, ni peor, ni siquiera parecida al resto de obras del mismo universo, para muestra el tono de comedia de El caballero de los siete reinos.

Pero el paroxismo al que ha llegado el sector con este asunto está dando lugar a producciones sin sentido cuya única razón de ser es preexistir de algún modo. Ojo a la paradoja ontológica: llegas a ser porque ya eras. Del asunto de las IPs ya se rio The Studio con la película de Kool Aid. Mientras tanto, ideas originales en todos los sentidos languidecen en discos duros. Cuántos compañeros guionistas se plantean escribir novelas con sus ideas para series y películas porque saben que, aunque no tengan éxito editorial, les allanarán el camino para tratar de venderlas como guiones. ¿Nadie quiere que le escriba Actimel, la película?

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Paloma Rando
Paloma Rando
Redactora, columnista y guionista de televisión. Empezó a trabajar en el medio en 2006, en el departamento de vestuario de diferentes series, y dio el salto a guion en 2012. Su último trabajo emitido es 'Señoras del (h)AMPA'. Ha desarrollado series para Alea Media, Shine Iberia, Secuoya, Zeta studios y Suma content, entre otras productoras.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Marc Giró y la que se avecina

Paloma Rando

La televisión no será revolucionada

Paloma Rando

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 31,99€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_