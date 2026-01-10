Así vimos la tele en 2025: menos televisión tradicional que nunca y récord para el ‘streaming’

Los asturianos fueron los que más minutos vieron y los navarros, los que menos. Los niños ya consumen en el televisor más contenido por internet que de canales tradicionales

El podio de las audiencias televisivas de 2025 ya quedó cerrado y es conocido: Antena 3 repitió en el primer puesto por cuarto año consecutivo, seguida por La 1 (11,1%, con una progresión ascendente dentro del año) y Telecinco, con su peor resultado anual histórico, 9,4%. La Sexta se quedó con un 6,2%, Cuatro subió hasta el 5,8% y La 2 se situó en el 3%. La 1 y Cuatro fueron las cadenas que más crecieron respecto a 2024, mientras que Divinity y Telecinco, las que más perdieron. Pero, más allá de los fríos datos, las audiencias ofrecen una información que permite hacer una radiografía detallada del espectador televisivo. El informe anual que elabora la consultora Barlovento Comunicación, a partir de datos de la auditora Kantar Media y documentación propia, permite ahondar en cómo son las personas que se asoman al televisor.

En 2025, menos personas que nunca vieron la televisión diariamente. 26,7 millones de espectadores, un 56,7% de la población mayor de cuatro años, conectaron con la televisión tradicional todos los días del año durante al menos un minuto. En contraste, más personas que nunca vieron en algún momento de 2025 la televisión tradicional: 46,8 millones de espectadores, el 99,5% de la población.

Creció el número de telefóbicos, personas que no ven nada de televisión. Un total de 209.000 personas no vieron ni un solo minuto de televisión en el año que ha terminado. Es una cifra muy similar a la del año anterior, pero 83.000 más que en 2022, un salto muy importante.

Más personas que nunca emplearon el televisor para otros usos que no son ver la televisión tradicional, es decir, ver plataformas u otros vídeos en streaming, videojuegos, escuchar la radio… El acumulado del año fue de 44,7 millones de personas, medio millón más que en 2024. El promedio diario fue de 13,7 millones, también máximo histórico. Como curiosidad, 3,2 millones de esos espectadores diarios solo usan el televisor para este tipo de visionado y no pasan por la televisión tradicional.

En 2025, se consumieron menos minutos diarios de televisión tradicional que nunca. El informe de Barlovento suma el consumo de la televisión tradicional lineal (la que se ve al mismo tiempo que se emite) y el diferido (la que se ve en los siete días siguientes). En ese cómputo, en 2025 se vieron 162 minutos diarios por persona, nueve minutos menos que en 2024. Es el dato anual más bajo, muy lejos de los 246 minutos de 2012, cuando se alcanzó el máximo de tiempo diario delante de algún canal de televisión de media.

En cambio, se pasaron más minutos diarios que nunca utilizando la televisión para otras actividades que no son ver la los canales tradicionales. La media por persona y día de la categoría Otros Usos del televisor (streaming, videojuegos, radio…) llegó a los 54 minutos, el mayor dato histórico. Este tipo de consumo tiene ya un peso del 25% en el total del uso del televisor. Y el 89% de ese tiempo se dedica al streaming.

Espectadores mayores

La edad media de los espectadores de la televisión tradicional sigue en 58 años, la mayor de la historia, y sube la de la otra televisión hasta los 43 años. Por franjas de edad, el consumo de televisión tradicional lo lideran los mayores de 64 años, con 321 minutos diarios. Le siguen los espectadores de 45 a 64 años (195 minutos diarios). Todos los tramos de edad bajan en el número de minutos que dedican a la televisión tradicional, aunque los menores de 45 años son los que más minutos han dejado de ver los canales tradicionales. En la otra televisión, el tramo de 25 a 44 años es el que lidera en minutos de visionado diarios (65 minutos), seguido por la franja de 45 a 64 años (63 minutos) y los niños de 4 a 12 (60 minutos diarios).

Los espectadores más jóvenes (de 4 a 12 años) ya ven más minutos de la otra televisión que de la tradicional. Frente a los 56 minutos que los niños vieron diariamente la programación de los canales tradicionales, dedicaron 60 minutos diarios a ver otro tipo de televisión. También se acerca el tiempo invertido en los diferentes usos del televisor y el de la televisión tradicional en el resto de espectadores menores de 45 años, aunque en los mayores de 12 años sigue dominando la televisión de siempre.

Las mujeres, las que más televisión tradicional ven

Las mujeres ven más televisión que los hombres, algo que se mantiene así desde que se registra la audiencia en España. En 2025, las mujeres vieron 173 minutos diarios de los canales tradicionales y los hombres, 150 minutos diarios. Sin embargo, la diferencia casi desaparece cuando se miran los datos de la otra televisión, donde los hombres se ponen por delante, con 55 minutos diarios para ellos y 53 minutos para ellas.

Los asturianos son los que más televisión vieron. En el desglose por comunidades, los espectadores habituales de televisión vieron más minutos en Asturias (310), Andalucía (295) y Canarias (294). Según el análisis de Barlovento Comunicación, el motivo para este liderazgo de Asturias está relacionado con que cuenta con un censo poblacional con edades maduras y mayores. Madrid y Cataluña están entre las comunidades con menor consumo televisivo, y Navarra es la que menos (259 minutos).

Ver la televisión es una actividad más solitaria que nunca. Los espectadores españoles vieron solos una media de 282 minutos diarios, una cifra récord. Le sigue el visionado en pareja (237 minutos diarios de media). El consumo solitario, según explican en Barlovento, se concentra en la televisión diurna, la que se ve entre las 7.00 y las 21.00.

Ellas prefieren Antena 3 y ellos, La 1

Las mujeres prefirieron Antena 3 y los hombres, La 1. Por franjas de edad, los jóvenes de 13 a 24 años se decantan mayoritariamente por La 1 mientras que Antena 3 lidera en el resto de franjas. En el target comercial, el que más interesa a los anunciantes, paradójicamente fue líder La 1, canal sin publicidad. Por horarios, la mañana es de La 1, la sobremesa, tarde y prime time son de Antena 3, el late night es de Telecinco y la madrugada, de Energy. Antena 3 ha sido líder 292 días del año (seis más que el año pasado), La 1 ha liderado en 58 días (uno menos que el año pasado) y Telecinco, en los 15 restantes.

Lo más visto del año

De las 30 emisiones más vistas del año, 29 fueron de La 1 y una fue de Telecinco (la semifinal del partido del Mundial de Clubes entre el Paris Saint Germain y Real Madrid del 9 de julio). Las emisiones más vistas del año se resumen en fútbol, Eurovisión y programación de Fin de Año de La 1. Si se quita el fútbol y los informativos, queda una tabla más variada donde se cuelan 11 programas de El hormiguero entre las 30 emisiones más vistas del año, cinco de Pasapalabra, tres de La revuelta y dos de La isla de las tentaciones. Dentro del diferido, destaca claramente La isla de las tentaciones, que consigue que muchas de sus emisiones sumen más de 500.000 espectadores a los que tuvo en directo, e incluso una de ellas, la del 26 de febrero, sumó 681.000 espectadores. Fue la emisión de la televisión en abierto más vista en diferido de 2025.

Una imagen de la octava edición de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

El prime time televisivo perdió más de medio millón de espectadores en un año. El informe de Barlovento se fija en el promedio de espectadores diarios que está viendo la televisión entre las 22.15 y las 22.30, en pleno horario de máximo audiencia. Mientras que en 2013 y en 2014 el promedio de audiencia total en esos minutos era de 18,2 millones de espectadores, en 2025 ha sido de 11,7 millones. En 2024 fueron 12,4 millones los televidentes en esa franja. ‌

La subida de La 1

El análisis de Barlovento Comunicación dedica un apartado a la situación de la televisión pública. Un dato que destaca dentro de los buenos resultados de 2025 ha sido el incremento considerable del tiempo medio de consumo diario por espectador en La 1, que ha llegado a 84 minutos, 14 más que el año anterior. La cadena ha subido 2,3 puntos de cuota en los espectadores mayores de 45 años. Y sobresale la fuerte subida de programas como Valle salvaje (4,7 puntos más de cuota de pantalla que en 2024), La hora de La 1 (4,1 puntos más), Telediario 1 (3,3 puntos más) o Aquí la Tierra (3,3 más).