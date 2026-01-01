Cristina Pedroche de silla de habitación y Amaia Montero de edredón nórdico: los parecidos más comentados
Los estilismos más llamativos de la Nochevieja de la televisión se convirtieron en memes en redes sociales
Como escribe Mariola Cubells en su crónica de la nochevieja televisiva, “todos dijimos en casa y creo que en la de más gente, ‘parece un edredón’ ” cuando Amaia Montero apareció en La 1 junto a sus compañeros para presentar la nueva canción de La Oreja de Van Gogh.
Este fue uno de los parecidos más repetidos en redes sociales como Twitter, donde también se repitieron los memes comparando el abrigo de Cristina Pedroche -que luce en pantalla hasta que descubre su vestido- con esa silla de la habitación a la que le crece una montaña de ropa encima. La presentadora ha recuperado elementos de sus anteriores estilismos para la capa y para el traje. Estos son algunos de los tuits que bien podrían servir en el futuro para comentar estos estilismos en los tradicionales rótulos irónicos de Cachitos Nochevieja:
Lo de la capa de Cristina Pedroche
“Cuando vuelas con Ryanair y no facturas”
Cuando vuelas con @Ryanair_ES y no facturas pic.twitter.com/azE1rXZQFX— Alexsinos (@alexsinos) December 31, 2025
- “La silla de mi habitación cada noche”
#Campanadas La pedroche es como la silla de mi habitación cada noche pic.twitter.com/QjSMAQRxDg— noe (@nowiesoft) December 31, 2025
Cristina Pedroche iba vestida de la silla donde vas amontonando tu ropa y dices que lo vas a ordenar mañana, y el siguiente cuando solo dejas las bragas 😅— SiL - Friki Mamá (@MellamanSiL) December 31, 2025
#Campanadas pic.twitter.com/8vB3rMAdjo
Chicote y la Pedroche dando las campanadas, pic.twitter.com/02KuaEoMqm— M. (@ravanete) December 31, 2025
Chicote y la silla de tu cuarto te desean Feliz 2026. pic.twitter.com/QR2Klt2CX6— Cansino Royal (@cansinoroyal) December 31, 2025
- Como ET disfrazado
La Pedroche#Campanadas pic.twitter.com/F3IkuwC789— 𝓐𝓷𝓽í𝓰𝓸𝓷𝓪 𝓣𝓻𝓲𝓿𝓲𝓪 (@AntigonaTrivia) December 31, 2025
- “Me recuerda a una elíptica que me compré para hacer deporte en casa y que utilizo para dejar ropa encima”
La Pedroche me recuerda a una elíptica que me compré para hacer deporte en casa y que utilizo para dejar ropa encima pic.twitter.com/zDtkIv0NvJ— Agustín Durán Cómico (@agusduran) December 31, 2025
- “Es Joey cuando se pone toda la ropa de Chandler en Friends”
La pedroche este año es Joey cuando se pone toda la ropa de Chandler en Friends 😂😂😂 pic.twitter.com/ejutr1PgLO— Naomi Misora 🐉🩵 (@Naomi_Misora93) December 31, 2025
Lo del abrigo de Amaia Montero
- “Homenaje a todos los que en Nochevieja estamos en batamanta”
Amaia Montero rindiendo homenaje a los que en Nochevieja estamos con la batamanta. #LaCasaDeLaMúsicaRTVE pic.twitter.com/kr1MfSHq3B— Miss Kokoro (@KokoroMiss) December 31, 2025
- El edredón nórdico
A Amaia Montero se le ha enredado el nórdico #LaCasadelaMusicaRTVE pic.twitter.com/joepERZ6kV— Mario Roldán (@holaroldan1994) December 31, 2025
- “El oso polar de la cabalgata de Cádiz” (en referencia a un meme de hace unos años)
Por fin se revela que Amaia Montero era el Oso Polar de la Cabalgata de Cádiz #LaCasaDeLaMúsicaRTVE pic.twitter.com/b6QVF7x2pf— Ψ Fortunillo (@Fortunillo) December 31, 2025
- La moda de los muñecos “Labubu”
No esperaba yo acabar el año viendo a Amaia Montero disfrazada de labubu #LaCasadelaMusicaRTVE pic.twitter.com/sszNdHYL8K— Natalia Álvarez (@Natalia_Who) December 31, 2025
- “El cuadro de Van Gogh”
El cuadro de Van Gogh— Jose Penche 🏳️🌈 (@JosePenche) December 31, 2025
pic.twitter.com/8SNui9bs5t
Aquí puedes descubrir todos los detalles de look de Cristina Pedroche en las campanadas, un traje hecho a partir de sus anteriores vestidos de Nochevieja. Y aquí, todo sobre el vestido de Chenoa, del diseñador Alejandro de Miguel.
