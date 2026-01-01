Cristina Pedroche de silla de habitación y Amaia Montero de edredón nórdico: los parecidos más comentados

Los estilismos de Cristina Pedroche y Amaia Montero, en la Nochevieja televisiva para despedir 2025.

Los estilismos más llamativos de la Nochevieja de la televisión se convirtieron en memes en redes sociales

Como escribe Mariola Cubells en su crónica de la nochevieja televisiva, “todos dijimos en casa y creo que en la de más gente, ‘parece un edredón’ ” cuando Amaia Montero apareció en La 1 junto a sus compañeros para presentar la nueva canción de La Oreja de Van Gogh.

Este fue uno de los parecidos más repetidos en redes sociales como Twitter, donde también se repitieron los memes comparando el abrigo de Cristina Pedroche -que luce en pantalla hasta que descubre su vestido- con esa silla de la habitación a la que le crece una montaña de ropa encima. La presentadora ha recuperado elementos de sus anteriores estilismos para la capa y para el traje. Estos son algunos de los tuits que bien podrían servir en el futuro para comentar estos estilismos en los tradicionales rótulos irónicos de Cachitos Nochevieja:

Lo de la capa de Cristina Pedroche

“Cuando vuelas con Ryanair y no facturas”

- “La silla de mi habitación cada noche”

- Como ET disfrazado

- “Me recuerda a una elíptica que me compré para hacer deporte en casa y que utilizo para dejar ropa encima”

- “Es Joey cuando se pone toda la ropa de Chandler en Friends”

Lo del abrigo de Amaia Montero

- “Homenaje a todos los que en Nochevieja estamos en batamanta”

- El edredón nórdico

- “El oso polar de la cabalgata de Cádiz” (en referencia a un meme de hace unos años)

- La moda de los muñecos “Labubu”

- “El cuadro de Van Gogh”

Aquí puedes descubrir todos los detalles de look de Cristina Pedroche en las campanadas, un traje hecho a partir de sus anteriores vestidos de Nochevieja. Y aquí, todo sobre el vestido de Chenoa, del diseñador Alejandro de Miguel.