Nacho Cano interpretará el clásico de Mecano ‘Un año más’ en las campanadas de Telecinco y Cuatro, mientras que Ana Torroja estará en La 1

Sandra Barneda, presentadora de La isla de las tentaciones en Telecinco, y Xuso Jones, el rostro del concurso diario Lo sabe, no lo sabe de Cuatro, forman la pareja encargada de dar las campanadas en Mediaset España. Como es habitual en el grupo, no lo harán ante la Puerta del Sol de Madrid. Este año han escogido como destino la estación de esquí de Formigal, en el Pirineo aragonés. La última noche del año contará con la actuación de Nacho Cano que interpretará el clásico navideño de Mecano Un año más, según el anuncio de la cadena. Cano ya lo tocó a piano en la Puerta del Sol vacía en 2020 para cerrar el año de la pandemia, e invitado por la Comunidad de Madrid.
La propuesta de Mediaset se enfrentará en el cambio del año a Chenoa y Estopa, sustitutos en último momento de un convaleciente Andreu Buenafuente y Silvia Abril en RTVE, y con los ya permanentes Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Atresmedia, con Santiago Segura de invitado, que este año se apunta al multicast y emitirá también el mismo contenido en Antena 3 y La Sexta.
El año pasado, la emisión multicast de Mediaset, con el presentador Ion Aramendi y la actriz Blanca Romero desde Lanzarote, logró un escueto 6,3% de cuota media de pantalla (4.8% y 753.000 espectadores en Telecinco y 1.5% y 234.000 espectadores). Son cifras muy alejadas de las que logró la competencia. La 1, con David Broncano y Lalachus, se hizo con el liderazgo con 31.2% y 4.800.000 espectadores de media, mientras que Pedroche y Chicote alcanzaron un 28.1% y 4.345.000 de espectadores.
La 1 también apostará por música en Nochevieja, más allá del guiño de la presencia de Chenoa y Estopa como presentadores. Su plato fuerte será La Oreja de Van Gogh, que estrenará nuevo tema en el programa previo a las Campanadas, La casa de la música. Será el primer sencillo que lance el grupo donostiarra desde el regreso de su vocalista original Amaia Montero. En ese programa musical previo también participará precisamente Ana Torroja, que previsiblemente cantará igualmente Un año más, así como Rosario y su hijo desde el pirulí de TVE, Nicki Nicole, Amaia Romero y Lola Índigo.
