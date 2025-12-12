Cómo votar por España en Eurovisión Junior 2025

El sábado 13 se celebra la 23ª edición de Eurovisión Junior en la ciudad de Tbilisi (Georgia). Y, a diferencia de la versión adulta del festival, y dado que Israel no participa, España sí es uno de los 18 países que actuarán en este certamen con cantantes de entre nueve y 14 años. Lo hace con el joven cantante madrileño Gonzalo Pinillos, que representará a España con la canción Érase una vez (Once upon a time). Actuará en la posición 14ª de la final, que se podrá seguir en directo a través de La 1 y RTVE Play a partir de las 17.00.

La selección del ganador se hace con una votación mixta entre jurado profesional (50%) y público (50%), igual que sucede en la edición adulta. Pero hay algunas diferencias importantes. En este caso, los ciudadanos de cada país pueden votar por su propio representante. La audiencia española puede apoyar gratuitamente y de forma online a Gonzalo Pinillos a través de la página oficial del concurso, JESC.tv. Tras recibir los votos, la organización los convertirá en puntos siguiendo un sistema proporcional.

Las votaciones para Eurovisión Junior se abren un día antes de la final y se podrá votar desde este viernes 11 de diciembre a las 21.00. La votación permanecerá abierta hasta el momento en que dé comienzo la gala. Para emitir los votos, hay que entrar a la web, ver el vídeo que recopila un resumen de las 18 participaciones, dar al botón de “votar” y elegir a las tres canciones favoritas. Tras confirmar la selección ya se habrán enviado los puntos.

La posibilidad de votar estará bloqueada durante la gala, pero se volverá a abrir durante 15 minutos después de que los 18 países hayan actuado sobre el escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis.

Al tener participantes menores de edad, y a diferencia de la edición adulta del festival, aquí no hay favoritos de las casas de apuestas. En esta edición de Eurovisión Junior participan Albania, Armenia, Azerbaiyán, Croacia, Chipre, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Malta, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, San Marino, Ucrania y España. Para Montenegro, Croacia y Azerbaiyán, este es su regreso tras varios años sin participar. Montenegro lo hizo por última vez en 2015, mientras que Croacia compitió por última vez en 2014 y Azerbaiyán, en 2021.

Gonzalo Pinillos, de 14 años, fue elegido entre las 270 candidaturas presentadas al casting online para Eurovisión Junior. Empezó a estudiar piano y lenguaje musical a los seis años y desde entonces ha mantenido una formación constante que lo llevó al teatro musical en 2020.

España solo ha ganado una vez Eurovisión Junior. Lo hizo en 2004 con Antes muerta que sencilla, de María Isabel. España fue uno de los países fundadores de la versión infantil del festival, que se creó en 2003. En 2007, RTVE decidió no seguir participando en el certamen. Regresó en 2019, y desde entonces ha participado todos los años. En 2024, el festival se celebró en Madrid después de que Francia, ganadora del año anterior, renunciara a ser la anfitriona al haberlo sido ya varias veces en años anteriores. España quedó el año pasado sexta con Chloe DelaRosa y su Como la Lola en una edición que ganó la canción To My Mom del georgiano Andria Putkaradze.