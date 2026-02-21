WhatsApp en 2026: 10 funciones nuevas que realmente merece la pena usar

En los últimos meses, la popular app de mensajería ha añadido múltiples funciones que todavía muchos usuarios desconocen. Estas son algunas de las más útiles

Desde su lanzamiento hace más de una década, WhatsApp ha pasado de ser una simple app de mensajería a una plataforma con herramientas de productividad, creatividad y privacidad avanzadas. Pero muchas de estas funciones están ocultas en el menú o desactivadas por defecto, e invertir unos minutos en explorarlas puede transformar completamente tu experiencia de uso, tanto personal como profesional. Estas son las 10 funciones más útiles de WhatsApp que quizá todavía no conoces.

1. Resúmenes automáticos de chats con IA

WhatsApp es capaz de generar resúmenes automáticos de mensajes no leídos; algo muy útil por ejemplo en los grupos. Así, en lugar de desplazarte por 100 mensajes nuevos, la app emplea Meta AI para sintetizarlos en puntos clave cuando abres un chat con mensajes pendientes. Esta función, opcional y desactivable, está pensada para ahorrar tiempo; la privacidad está asegurada, ya que Meta no lee tus chats directamente. Para activarlo o desactivarlo, se puede hacer desde los ajustes de Privacidad avanzada.

2. Ayuda para escribir

Además de resumir, WhatsApp puede sugerir mejoras en lo que vas a escribir gracias a la función Writing Help, que reescribe mensajes para ajustarlos a distintos tonos —formal, amistoso o conciso— ayudando especialmente cuando quieres expresar algo con precisión. Si quieres probarlo, escribe un texto y toca la sugerencia de IA que aparece encima del teclado para elegir un estilo. Si no ves esta opción, asegúrate de tener la versión más reciente de la app.

3. Controles de privacidad más estrictos

Con el nuevo panel de privacidad avanzada puedes evitar que otros exporten tu historial de chat o descarguen automáticamente tus fotos y vídeos. Esta herramienta pone más control en manos del usuario, y es especialmente útil cuando compartes datos sensibles o, por ejemplo, fotografías de tus hijos. Entra en Ajustes, Privacidad, Advanced Chat Privacy y activa las restricciones que desees.

4. Imágenes AI para estados y fondos de chat

La app ha integrado herramientas creativas para generar imágenes con Meta AI, tanto para estados como para fondos de chat: puedes describir lo que quieres por texto y la IA lo genera por ti. Para activarlo, ve a Configuración, Chats, Tema predeterminado o Estado y busca la opción Crear con IA. A continuación, escribe un prompt y elige la imagen que prefieras.

5. Mencionar a todos en grupos grandes

¿Cansado de que se pierdan los avisos en grupos con mucha gente? La función @all notifica a todos los miembros de un grupo con una sola etiqueta. Solo tienes que escribir @all en la caja de texto de un grupo grande y enviar el mensaje.

6. Grupos sin miembros previos y administración mejorada

Con WhatsApp es posible crear un grupo sin añadir a nadie —ideal para planificar antes de invitar a otros— y crear etiquetas personalizables para roles dentro de un grupo (administrador, moderador, etc.). Es tan sencillo como, al crear un nuevo grupo, elegir la opción Crear sin miembros y luego ajustar permisos desde la página de administración. Además, WhatsApp ha lanzado una nueva función de historial de mensajes en grupo, que facilita poner al día a los últimos integrantes de un chat grupal sobre los temas hablados antes de su entrada en el grupo, enviándoles los mensajes más recientes de la conversación para que dispongan del contexto.

7. Archivos grandes y multimedia en HD

Las restricciones clásicas de tamaño de archivo se han relajado, y ahora puedes enviar archivos de hasta 2 GB y fotos o vídeos en alta definición sin compresión perceptible. Cuando compartas un archivo desde tu almacenamiento WhatsApp ajustará automáticamente la compresión según sea necesario.

8. Mejoras en llamadas y chats de voz

Las llamadas grupales y chats de voz han recibido varias mejoras: reacciones emoji durante la llamada, mensajes de notificación para llamadas perdidas y nuevas formas de interactuar con participantes, entre otros.

9. Traducción en el propio chat

Se han añadido las traducciones dentro del chat, permitiendo convertir mensajes a tu idioma preferido sin salir de la aplicación. Es especialmente útil en grupos multiculturales o con amigos que hablan otros idiomas, y se activa al mantener pulsado un mensaje y seleccionar Traducir en el menú contextual.

10. Integración con Wearables y dispositivos secundarios

Más allá del smartphone, WhatsApp ha ampliado su soporte para dispositivos como relojes inteligentes, permitiendo leer mensajes completos, enviar notas de voz y reaccionar directamente desde la muñeca. Para disfrutarlo debes vincular tu smartwatch a tu cuenta de WhatsApp desde la app de Salud/Watch de tu teléfono y seguir los pasos de configuración.