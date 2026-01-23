Meta minimiza en el Congreso la incidencia de las redes sociales en la polarización y defiende la mayoría de edad digital

El director de Políticas Públicas de Meta para España y Portugal, José Luis Zimmermann, este viernes en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.

El director de Políticas Públicas de la multinacional para España y Portugal ha comparecido en la Cámara Baja, donde Sánchez convocó a Mark Zuckerberg

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quería al fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en el Congreso para que explicara “la posible violación masiva de la privacidad de millones de usuarios”, según comunicó el PSOE. Finalmente ha sido el director de Políticas Públicas de la multinacional para España y Portugal, José Luis Zimmermann, quien ha defendido este viernes en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital la actuación de su empresa frente a las sospechas de vulneración de la legalidad, las medidas de mediación para evitar la desinformación y el establecimiento de una mayoría de edad digital, como ha establecido Australia con un éxito cuestionable y aún por evaluar. El directivo ha minimizado el papel de las redes en la polarización social.

La diputada del PSOE Patricia Blanquer se ha amparado en una investigación realizada por IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos) para sospechar que “Meta utilizó durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android a través de las aplicaciones de Facebook e Instagram”. Zimmermann ha justificado la actuación de su empresa: “Hay sitios webs que utilizan las herramientas de negocio de Meta para poder poner sus productos y servicios en valor en el entorno digital, vender más y poder tener mejor información. Esta está sujeta a un control único de máximo nivel de protección y disponible en los servicios de Meta. Hoy, Meta no utiliza dicha información proveniente, insisto, de la actividad de los usuarios en esas webs para personalizar anuncios, es decir, para servir publicidad personalizada”.

El directivo de la multinacional responsable de redes como Facebook e Instagram afirma que en estas se aplican y respetan los principios tanto de la legislación europea como nacional. “Meta está comprometida con estos principios y lo demuestra de diferentes maneras”, ha afirmado.

Sobre este aspecto, ha defendido que la compañía “aspira a que sus plataformas sean seguras y fiables, en las que las personas puedan expresarse con libertad”.

Sin aludir a la plataforma X, pero solo unas horas después de que un informe elevara a tres millones las imágenes sexualizadas (más de 23.000 de menores) en la red de Elon Musk, el directivo de Meta ha afirmado: “Somos muy claros, no se permiten determinados tipos de contenido o comportamiento en nuestras plataformas. Para lograr el equilibrio entre libertad de expresión y seguridad, Meta adopta un enfoque integral para abordar contenidos o actividades potencialmente perjudiciales en sus plataformas”.

Zimmermann ha detallado que imponen “normas” a la comunidad, disponen de “herramientas de denuncia fáciles de usar”, mecanismos de alegaciones por parte de los usuarios y “tecnología para ayudar a detectar y actuar sobre el contenido infractor”. “A veces, incluso antes de que alguien lo haya visto en línea”, ha dicho.

El directivo mantiene que publican informes anuales de transparencia y regulatorios así como centros para detallar cómo se actúa sobre los contenidos, verificadores y evaluaciones para “entender y reducir los riesgos sistémicos” relacionados con contenidos ilegales, la seguridad pública o la protección de menores o del “debate cívico durante los procesos electorales”.

En relación con la polarización y la desinformación, Zimmermann ha minimizado el papel de las redes sociales en las mismas. Ha admitido que se trata de preocupaciones legítimas en cualquier democracia, pero ha cuestionado la evidencia científica sobre la relevancia de las plataformas: “La polarización política tiene múltiples factores: condiciones económicas, confianza institucional, cambios en el entorno mediático y dinámicas sociales más amplias y muchas de estas tendencias son anteriores a las redes sociales”.

“Diversos estudios solventes”, ha añadido, “sugieren que las redes sociales no son el principal motor de la polarización y que la evidencia de un efecto generalizado es, como mínimo, limitada”. “No implica que deban ignorarse estas preocupaciones, sino que las respuestas deben ser basadas en evidencia proporcionadas y coherentes”, ha argumentado.

En relación con las cuentas falsas y las conductas malintencionadas, Zimmermann se ha comprometido a eliminar tantas como sea posible, dando prioridad a aquellas creadas con intención maliciosa, como estafas, manipulación coordinada y suplantación. No obstante, ha advertido de que la cantidad de contenido es ingente y la frontera entre lo ilegítimo y lo legal es muy fina.

El responsable de Meta en la Península se ha referido también a los menores, defendiendo que su empresa establece medidas de protección más específicas para usuarios menores de 16 años. Estas incluyen quién les puede contactar, el contenido que pueden ver y el tiempo que pueden estar en la plataforma. No obstante, ha hecho un llamamiento a los padres para la supervisión de la actividad digital de sus hijos y ha defendido el establecimiento de una mayoría de edad digital. En Australia es 16 años.

Sin embargo, también ha advertido de la dificultad de verificar la edad de los usuarios: “Si no podemos reconocer o no podemos deducir cuál es la edad de estos, difícilmente les podremos adaptar la experiencia. Esto es clave”.

A la comparecencia solo acudieron los representantes del PSOE, Sumar, PP y Vox. Teslem Andala (Sumar) ha recordado que los contenidos digitales “afectan de lleno a la calidad de la democracia, al acceso a la información y al ejercicio efectivo de los derechos fundamentales”. También ha recordado las sanciones impuestas a la multinacional por vulneraciones normativas.

Manuel Mariscal (Vox), una formación que bebe de la polarización, se ha posicionado en contra de la moderación de contenidos, ha insinuado que el Gobierno insta a la eliminación de aquellos que no le son favorables y ha aprovechado para señalar a RTVE como una plataforma de bulos.

Juan Luis Pedreño (PP) ha ironizado con la ausencia de Zuckerberg y cuestionado las intenciones del PSOE para solicitar la presencia de Meta en una comisión para la tramitación de un proyecto de ley sobre la gobernanza democrática en los servicios digitales.