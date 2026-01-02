Un ingeniero, padre primerizo, crea la app definitiva para escoger cómo llamar a tus hijos entre los 20.000 nombres que hay en España

Victoriano Izquierdo, ingeniero que ha creado una app con IA para escoger el nombre de su hijos con los datos del INE, en la sede de la empresa que dirige, Graphext, en Madrid.

Victoriano Izquierdo no se ponía de acuerdo con su pareja sobre el nombre de su primer bebé. En lugar de apuntar las opciones en un papel, programó un servicio con datos de todos los españoles

Para el ingeniero Victoriano Izquierdo, de 35 años, ha sido una aventura llamarse “Victoriano”: “Yo he tenido un nombre raro y creo que me ha condicionado mucho la vida“, dice. Aunque no es tan raro, añade: hay 11.000 Victorianos en España y hubo hasta un dictador mexicano. Pero desde 2020 solo han nacido 16.

Estos detalles los ha descubierto porque está ahora en una aventura mayor: escoger el nombre de su primer hijo. Cuando empezó a pensar, le parecía un reto demasiado importante como para apuntar unos cuantos en un papel. Ideó una solución mejor: hacer una app con todos los nombres, que está ya disponible como web y se llama Nominao.

Izquierdo tenía pocas dudas: su hijo, que nacerá en febrero, tendría como él un nombre poco común, raro. Había un problema: Marta, su pareja, no estaba encantada con la idea. Izquierdo no ahorró ningún esfuerzo para buscar el consenso (aún no tienen nombre): “El nombre lo vas a elegir tú”, le dijo, pero añadió: “Yo te voy te voy a intentar influir con datos”. Lo que igual no le dijo es que no iba a ser con algún dato, sino con todos los datos.

Izquierdo fue al Instituto Nacional de Estadística (INE) y descargó los 20.000 nombres que tienen al menos 5 de los 48 millones de españoles. Entonces empezó a buscar los filtros que más le interesaban. Algunos como género, origen, sílabas, eran obvios, pero otros eran más curiosos: popularidad (proporción desde 2020), si sonaba pijo (filtrado por una IA), si rimaba con insultos, si era religioso, si estaba sobrerrepresentado en alguna provincia: “A mí me gusta Lorenzo, pero en Huesca está lleno”, dice.

Victoriano Izquierdo, en la sede de su empresa, Graphext, en Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ

Nominao sirve para escoger el nombre de un hijo o hija. Pero permite observar cientos de curiosidades: Maricarmen es el nombre más común de España (lo llevan 636.000 personas, pero solo han nacido 446 Maricarmen desde 2020), seguido de Antonio, María y Manuel. Olivia, Leo, Emma o Valeria son los nombres que más crecen desde 2020 (los Leo tienen por ejemplo 5,8 años de media). Hay miles de nombres que están a punto de extinguirse si algún bebe en 2026 no los salva: las 280 Ciriacas que quedan en España tienen 79,5 años de media. Hay aún menos Orencias y Fructuosas. Los nombres con mayor edad media son de mujeres porque viven más: los Floreal, Abundio, Eutiquio o Crescente (¡solo 73!) que quedan tienen 75 años de media.

Sus favoritos: Lope, Rodrigo, Alonso

Izquierdo quería bucear en ese pozo de nombres típicamente españoles pero poco usados. Sus criterios eran estos: “Un nombre masculino muy español, que sea menor o igual a 0,5% de los nacidos desde 2020, muy fácil o fácil de pronunciar para españoles y extranjeros. Que tenga diminutivo me da un poco igual, aunque prefiero que no y sin connotación religiosa”, dice. Le han salido bastantes: le encantan Lope, Rodrigo, Alonso, Teo, Lino.

Su cálculo principal es que su hijo sea el único niño que conozca con ese nombre, para que tenga las cosas más fáciles: “En cada momento determinado de tu vida te rodean unas 150 personas. Solemos ser más amigos de gente de nuestro género. Pon que son 100. Entonces, un 0,5% significa que lo más probable es que no haya ni siquiera uno a su alrededor”, explica, ni en clase, ni en su equipo, universidad o trabajo.

La inteligencia artificial IA ha sido básica para el proceso. Izquierdo es cofundador de Graphext, una empresa centrada en datos y con mucha IA detrás: “He creado esto por dos razones”, dice Izquierdo. “Una, porque no existía, lo quería y es una decisión de peso como para dedicarle tiempo. Y dos, porque con la IA me veía capaz de hacerlo en un par de fines de semana”. La IA le ha permitido extraer los datos, programar y también averiguar el origen de cada nombre o comprobar si tenía diminutivo. “Antes esto hubiera sido muy caro de hacer”, dice.

Solo otro Victoriano

Todo este interés por los nombres no es casual. Izquierdo solo ha conocido a otro Victoriano y era su tío. De pequeño, dice Izquierdo, si te llamabas con un nombre normal, en clase te conocían por el apellido. Aunque tener el nombre peculiar tampoco era maravilloso: “Te hacía sentir raro y cuando eres niño te quieres sentir parte del grupo”. Conforme ha ido creciendo, ha visto las ventajas: “La gente enseguida sabe quién soy, se acuerda de mí, se fija más porque deben memorizar”.

Victoriano Izquierdo, en la sede de Graphext en Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ

¿No le parece que tantas opciones en el fondo complica la elección? No, porque le preocupa sobre todo el proceso inicial de pensar. ¿Qué pasa si hay un nombre ideal que no lo uso porque no lo tengo en la cabeza? “La inspiración viene de buscar en Google y acaba saliendo algo popular”. Nominao permite buscar lo que los padres realmente quieren: “Una elección informada”.

En sus búsquedas, Izquierdo ha descubierto que David dio un salto brutal en los 70: pasó de 12.000 a 105.000, quizá por Bowie y Carradine y la exaltación de la época. También que hay nombres cortos, que ahora son los preferidos (“quizá el cambio más brutal es pasar de nombres largos a de dos sílabas”, dice) a punto de desaparecer, como Fe, Cruz, Mor, Pío. O que las clases altas prefieren sobre todo Bosco y Cayetana, pero Olivia crece mucho. O que hay nombres recientes que se extinguen, como Bryan Jesús, que tienen 21 años de media, pero ninguno nuevo desde 2020. O incluso que hay nombres de una perseverancia inaudita: Daniel, María, Guillermo, Elisa, Jaime. O que los nombres de presidente como Mariano o Pedro tienden a caer.

La app tiene también un componente social. Permitirá compartir la elección con amigos y familiares para que voten. O publicar la lista de nombres preferidos de cada cual. Izquierdo cree que se podría incluso ligar: “Pones qué nombres te gustan y te busca quién tiene un conjunto de nombres parecidos, a lo mejor dice mucho de cada persona”, dice.