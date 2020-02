Huawei Mate Xs: el nuevo móvil de pantalla plegable y bisagra irrompible

Nuevo Huawei Mate Xs. En vídeo, presentación del nuevo teléfono. FOTO: TOLGA AKMEN (AFP) / VÍDEO: HUAWEI

Huawei quiere seguir sacando pecho como fabricante de móviles y pelearse contra Samsung y Apple por el liderazgo pese a que le persigan los fantasmas. Primero fue la guerra que le declaró la Administración de Donald Trump a propósito del 5G, por su presunta colaboración con el gobierno chino para desvelar los secretos de la nueva red de telefonía móvil, y que le impide disponer de los servicios de Google. Y cuando aún no se había recuperado, llegó la crisis del coronavirus que ha golpeado al fabricante chino como al resto de marcas cuya producción depende de las factorías del país asiático.

La marca china presentó este lunes vía streaming su nuevo móvil con pantalla plegable y conexión 5G Huawei Mate Xs, una versión notablemente mejorada de su anterior teléfono plegable Mate X, en las características técnicas aunque no en su elevado precio, ya que cuesta 2.499 euros. Un desembolso notablemente superior a los móviles plegables de sus más recientes rivales, el Motorola Razr 2020, (1.599 euros) y el Samsung Galaxy Z Flip (1.500 euros).

El modelo, que la marca china tenía previsto presentar en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona antes de su cancelación, cuenta con una pantalla frontal de 6,6 pulgadas y una trasera de 6,38 pulgadas, que al abrirse se unifica en una sola que llega a las 8 pulgadas.

La nueva versión del Mate X cuenta con una mecánica mejorada para desplegar y cerrar las pantallas, a prueba de roturas, ya que la bisagra ha sido fabricada con zirconio, un material que se utiliza en odontología gracias a su resistencia ya que es hasta un 30% más fuerte que la aleación de titanio, que es consciente de que en estos primeros modelos es tan fundamental que funcione la mecánica como el hardware o la cámara para evitar los errores del Samsung Galaxy Fold, que tuvo que ser retirado porque se partía al doblarlo.

Si a la bisagra de "material líquido" le unimos la doble capa de la pantalla flexible hecha de poliimida, un material con excelentes propiedades mecánicas y un 80% más resistente que las pantallas normales y "tres veces más caro que el oro", justificaría el elevado precio del móvil, según justificó la compañía.

La otra característica que le diferencia del Mate X es su mayor versatilidad a la hora de desplegar apps en la distintas pantallas. Con el nuevo diseño de multiventanas se pueden tener hasta tres ventanas abiertas al mismo tiempo, e intercambiar los contenidos entre ellas simplemente arrastrando y soltando.

Huawei Mate Xs.

Sin los servicios de Google

Aunque el mayor problema del Mate Xs siguen siendo precisamente las aplicaciones y servicios de Android más famosos como Google Maps o Gmail que ya no se pueden descargar directamente desde Google Play por el boicot estadounidense, y de las que la marca china no informó si se podrán ejecutar sin los problemas que ya daban en el Mate X. Pese a que el Mate Xs funciona sobre Android 10, las appsse ejecutan en AOSP (Android Open Source Project), la base abierta disponible para todo el mundo, y no funcionan como debieran cuando se descargan desde otras tiendas virtuales. Un problema que se volverá a repetir en los Huawei P40, la nueva joya de la marca china que se presentará el 26 de marzo en París.

El dispositivo incluye el procesador Kirin 990 5G, que aumenta el rendimiento de las CPU, GPU y NPU, mucho más potente que el Snapdragon 865, para que el rendimiento del 5G sea evidente.

El Mate Xs cuenta además con una mayor eficiencia energética, así como un mayor soporte de banda de frecuencia 5G, ya que ahora soporta hasta 8 bandas. Incluye Android 10, tiene una super carga rápida de 55W y una batería de 4.500 mAh que en 30 minutos puede cargarse hasta el 85%

En cuanto a las cámaras, el Mate Xs tiene una cámara cuádruple, con la óptica Leica de los modelos de alta gama de Huawei: un gran angular (27 milímetros) con 40 megapíxeles y apertura focal de f/1,8, para capturar imágenes en su versión macro con apenas 2,5 centímetros de distancia del objeto; un teleobjetivo de 45 aumentos -3 de ellos ópticos y 45 digitales- con 8 megapíxeles, 80 milímetros y luminosidad de f/2,4, con su propio sistema de estabilizador de imagen; y un angular de 19 megapíxeles (17 milímetros f/2,2) y una cámara frontal con sensibilidad para captar profundidad 3D. Además, y para los aficionados a los retratos, el Mate XS incorpora la tecnología Mirror Shooting, cuya doble pantalla permite que modelo y fotógrafo visionen al mismo tiempo el encuadre y resultado final de la captura.

El Mate Xs estára disponible a nivel mundial el mes que viene con una memoria RAM de 8GB y un almacenamiento interno de 512 GB por un precio de 2.499 euros.

Huawei Mate Xs desplegado

Nueva tableta

Huawei aprovechó también para presentar la nueva generación de tabletas MatePad Pro, con conectividad 5G, pantalla de 10,8 pulgadas, con una resolución de 2560 x 1600, que ofrece un 90% de ratio entre el frontal del dispositivo y la propia pantalla.

También lleva una cámara selfie de 8MP y cámara trasera de 13 MP f/1.8, y el lápiz digital M Pencil, con procesador Kirin 990, y batería de 7.250 mAh con carga rápida inalámbrica de 27W, siendo la primera con carga inversa.

El MatePad Pro llegará a las tiendas el próximo mes de abril en color naranja, verde, gris y blanco, con precios que van de los 549 euros a los 749 euros, según las versiones.

La marca china ha renovado también su gama de portátiles Huawei MateBook X Pro con los últimos procesadores Intel (Core i5-10210U e Core i7-10510U), aunque lo que más llama la atención es su pantalla táctil de 13,9 pulgadas y resolución 3000 x 2000 píxeles LTPS, con un grado de aprovechamiento del 91%.

Dispone de sensor de huella, para iniciar sesión en Windows 10 y demás funciones, y el sistema Huawei Share, para que el móvil y el portátil se transformen en un único sistema. El Huawei MateBook X Pro estará disponible en tres versiones: MateBook X Pro 2020 - i5, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD por 1.499 euros; Huawei MateBook X Pro 2020 - i5, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce MX250, por 1.699 euros; y MateBook X Pro 2020 - i7, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce MX250, por 1.999 euros.

La filial de Huawei se dirige a los jóvenes con el Honor 9X Pro y el View30 Pro 5G

La última compañía en presentar sus terminales este lunes ha sido Honor —después de Sony, Realme y Huawei—. Tras la cancelación del MWC, el fabricante chino especializado en teléfonos de bajo coste ha sido una de las pocas marcas en mantener en Barcelona su presentación internacional. En lugar de hacerla presencial, ha optado por transmitir por streaming un evento sin público tanto en su página web como en Facebook, Twitter y Youtube.

El objetivo de la filial de Huawei es, ante todo, posicionarse como una marca única para los nativos digitales. “Honor quiere ser una marca tecnológico amada por la población joven”, han explicado nada más empezar la presentación. La marca ha presumido de estar entre los cinco principales fabricantes en países como Rusia, Finlandia, Alemania, Reino Unido, Francia o Italia.

En su presentación, ha mostrado el Honor 9X Pro, un smartphone que ya había anunciado en China y ahora llega a Europa. El terminal tiene una pantalla de 6,59 pulgadas y un procesador Kirin 810. Cuenta además con 8 GB de RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento y una batería de 4.000 mAh. Está equipado con una cámara frontal de 16 megapíxeles y una triple cámara trasera con flash LD —una de dos, otra de ocho y una última de 48 megapíxeles—. El fabricante no ha especificado a partir de cuándo estará disponible, pero ha anunciado que costará 249 euros.

Acto seguido, ha mostrado el Honor View30 Pro 5G, que cuenta con un procesador Kirin 990 5G, al igual que el nuevo plegable de Huawei. El smartphone, cuya pantalla es de 6,7 pulgadas, tiene 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento y una batería de 4.100 mAh con carga rápida. Cuenta además con una triple cámara trasera con sensor angular y telefoto —la lente principal es de 40 megapíxeles y tiene otra de 12 con un estabilizador de cinco ejes para vídeos y otra de ocho megapíxeles—. Como la filial de Huawei tiene vetado usar los servicios de Google, sus smartphones vienen con Android pero sin aplicaciones de la compañía de Mountain View y sin la Play Store.

La compañía también ha presentado el Honor MagicBook 14, un portátil ligero con carga rápida, hasta 10 horas de autonomía y solo 15,9 milímetros de grosor. Ali Qureshi, de Honor en Reino Unido, ha explicado que el ordenador, que saldrá a la venta desde 599 euros, es un 30% más delgado que “una revista encima de otra”. El dispositivo, que puede abrirse hasta 180 grados, cuenta con una pantalla de 14 pulgadas, puertos de múltiples tipos y un lector de huellas para el desbloqueo. Para quienes prefieren una pantalla más grande, el fabricante apuesta por el Honor MagicBook 15, una versión del portatil con 15,6 pulgadas.

Tras los ordenadores y smartphones, ha sido el turno de los smartwatches. Lucinda Lammin, de Honor Global, ha mostrado ediciones artísticas del Honor MagicWatch 2 y nuevas correas para sus dispositivos. También ha anunciado una app para el reloj con la que monitorizar el ciclo menstrual y otra para medir la saturación de oxígeno en la sangre.