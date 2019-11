Una página oscura a favor del PP en Facebook sigue pidiendo el voto para el partido

"Somos más los que queremos echar a Sánchez de la Moncloa, pero cada uno tenemos nuestra identidad. Algunos somos verdes, otros somos azules y otros naranjas", dice un vídeo de un anuncio en Facebook de la página Asociación por la Defensa de los Intereses de España (ADIES), que titulan simplemente "Sumar". El vídeo pide hacer "un trato para echar a Sánchez y seguir apoyando a los nuestros". ¿En qué consiste ese trato? En esto: "Si cada familia de cuatro personas que apoya a los verdes le presta un solo voto al azul, conseguimos echar a Sánchez sin dejar de apoyar a los nuestros", concluye la voz en off sobre unas imágenes de un montón de dibujitos de familias verdes con uno de sus miembros azul.

"Si cada familia de cuatro personas que apoya a los verdes le presta un solo voto al azul, conseguimos echar a Sánchez"

El anuncio está activo en Facebook desde este jueves y ADIES ha destinado entre 1.000 y 1.500 euros, según la horquilla que da Facebook, a este anuncio, que está dirigido a gente de todas las edades de toda España. Es probable que el anuncio apunte a personas que han mostrado interés por partidos de derechas o ideología conservadora, pero la compañía no da ese nivel de detalles.

ADIES es una de las cuentas que emergieron como parte de una hipotética red de páginas falsas a favor del PP en Facebook, que reveló este diario. Las conexiones entre los administradores de distintas páginas permitían trazar su presunta relación con un joven simpatizante del PP en Murcia y la consultora que asesora la campaña de Pablo Casado. El resto de páginas vinculadas a esa red siguen inactivas.

La Junta Electoral Central (JEC) desestimó este jueves el recurso que Más País y el PSOE habían presentado la semana pasada contra estas páginas: "No se ha acreditado mínimamente que esta formación [en referencia al Partido Popular] pueda ser autora de los hechos denunciados", decía el texto de la JEC.

La página ADIES ha puesto en circulación otros tres anuncios dirigidos a votantes en Andalucía y Valencia, con una inversión tan grande como para el vídeo que pide el voto abiertamente para el PP. En total, la inversión alcanza los 6.000 euros y alcanzará cerca de 1,5 millones de visualizaciones. Según los datos de Facebook, los anuncios estarán activos hasta el domingo a las 8 de la tarde, hora de cierre de los colegios electorales. Los anuncios dirigidos a Andalucía citan una información del diario ABC sobre una presunta compra de votos del PSOE. En Valencia, citan un enlace al periódico Las Provincias que informa de una investigación al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al director de Política Lingüística.

ADIES es una página que pertenece a una asociación registrada el 30 de septiembre en el Ministerio del Interior. Uno de sus presuntos miembros, Manuel Onrubia, dijo a este periódico que no tenían ninguna relación ni preferían ningún partido político. Pero su preferencia por el color azul y por la unidad en el voto de los partidos de derechas coincide con la estrategia popular. El reparto de votos en una provincia entre tres fuerzas hace que sea más difícil conseguir escaños.

La página oficial del Partido Popular también tiene activa desde este jueves una campaña para animar a los votantes de una provincia a unificar el voto en su marca: "En las últimas elecciones, en Albacete 33.948 votantes eligieron Vox , pero Vox no consiguió ningún escaño. Si votas a Vox darás tu voto a Pedro Sánchez", dice el texto junto a un mapa de España donde destaca la provincia de Albacete. Hay una versión de este anuncio activo de momento en Albacete, Teruel, Pontevedra, Vizcaya, Ourense, Castellón, Álava, Ávila y La Rioja. En todos los casos la mayoría de veces el partido que "echó a perder" sus votos es Vox, menos en las dos provincias vascas, donde fue Ciudadanos: "En las últimas elecciones, en Vizcaya 21.021 votantes eligieron Ciudadanos pero Ciudadanos no consiguió ningún escaño", dice el texto.

Antes del jueves sus anuncios ya advertían sobre no votar al PP si el objetivo era ganar a Pedro Sánchez, con Vox como único objetivo: "El 10N si votas a Vox en La Coruña estarás regalando tu voto a Pedro Sánchez". Vox ha desplazado a Ciudadanos como objetivo de los anuncios del PP desde la última campaña.

El PP no es el único partido que usa esta estrategia. Ciudadanos ya lo usó en abril y esta vez En Comú Podem pide a sus votantes en Cataluña que no voten a Más País, aunque con menos concreción provincial: "El partido de Errejón no conseguirá ningún escaño en Catalunya, y sus votos restarán a los de En Comú Podem".