Los móviles de Huawei dejarán de tener preinstaladas las aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram

Las aplicaciones de Facebook dejarán de estar preinstaladas en los móviles de Huawei, según ha adelantado la agencia Reuters y ha confirmado la compañía a este periódico. La medida afectaría a todos los móviles de la firma china que todavía no han salido de fábrica, que no podrían tener preinstaladas Facebook, WhatsApp ni Instagram, según una persona familiarizada con el asunto citada por Reuters. Aún así, los usuarios podrán seguir descargando estas apps mientras continúen teniendo acceso a Google Play. Pero no está claro qué ocurrirá en el momento en que Huawei deje de tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google.

Si el presidente de EE UU, Donald Trump, no levanta el veto y Huawei no convence a los desarrolladores y a sus financiadores para que realicen las apps para su nuevo sistema operativo, sus usuarios podrían quedarse sin algunas de las apps más descargadas del mercado como Facebook, Whatsapp e Instagram.

Los fabricantes de móviles suelen preinstalar en sus dispositivos numerosas aplicaciones de terceros. Facebook suele ser una de las más habituales. Pero la compañía ha decidido dejar de hacerlo. "Estamos revisando el reglamento final del Departamento de Comercio y la licencia general temporal emitida más reciente y estamos tomando medidas para garantizar el cumplimiento", ha explicado un portavoz de Facebook a este diario.

La medida de la compañía de Zuckerberg no afectará a quienes ya tienen un teléfono Huawei, que podrán continuar usando las aplicaciones y recibir las actualizaciones oportunas, según ha explicado Facebook a Reuters. Fuentes de Huawei han asegurado también a este periódico que a día de hoy, no hay usuarios que tengan un teléfono Huawei y que no vayan a tener Facebook.

Las mismas fuentes han explicado que, para todos los teléfonos que están tanto en manos de los consumidores como en tienda, en venta y en stock y todos los teléfonos que existen a día de hoy está instalada "y no hay ningún problema". En cualquier caso, aseguran. la medida solo se aplicaría a los teléfonos que todavía no existen. E incluso en esos terminales que todavía no se han hecho la aplicación de Facebook se podría descargar de la Play Store "de forma normal y corriente", según insisten las mismas fuentes. La compañía ha descartado valorar qué ocurriría en el caso de que Huawei dejara de tener acceso a la Play Store: Son futuros que ahora mismo no se plantean, aseguran.

El gigante tecnológico chino lucha por mantener su negocio a flote después de que el Gobierno de Donald Trump incluyera a la empresa china en una lista negra comercial. El anuncio de Facebook llega después de que Google haya suspendido los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de código abierto. De la misma forma, importantes fabricantes de procesadores han anunciado en las últimas semanas que dejarán de vender sus productos a Huawei.

Esta pelea entre Huawei y la Administración de Donald Trump amenaza con salirle muy cara al gigante tecnológico chino. La compañía se ha consolidado como el segundo vendedor de smartphones en España, posición que ocupa desde mayo de 2015, solo por detrás de Samsung y dejando atrás a Apple. A finales de mayo, la firma china admitió que sus ventas de móviles habían caído en España hasta un 30%, aunque los distribuidores cifran el desplome en el 80%.