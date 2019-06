Una compañía europea supera la primera prueba de su taxi volador urbano

Irene Rubio, de 29 años, es una excepción en un mundo tecnológico donde la mujer representa menos de la cuarta parte de los trabajadores de los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Ella afirma que no ha encontrado “ningún problema” para desarrollar una vocación sobre la que no recuerda haber dudado. “Desde que montaba los lego, he querido ser ingeniera”, asegura.

Tampoco ha visto mayores problemas para el resto de compañeras de la Facultad de Ingeniería Química de Zaragoza, donde cursó sus estudios junto a un alumnado compuesto en un 80% por mujeres.