¿Quién es el valiente que se compra ahora un Huawei? Las ventas notan la bajada de ventas

Tras la ruptura entre Google y Huawei ya se ven las primeras repercusiones en el mercado español. Algunos clientes se acercaron ayer a las tiendas de informática y electrónica para preguntar sobre los efectos que el veto del Gobierno de Donald Trump sobre la compañía china pueda tener sobre sus aparatos. En algunos casos, los clientes acudían para tratar de devolver los móviles de la marca y evitar así cualquier problema futuro.

La tienda de artículos electrónicos francesa FNAC, por ejemplo, ha notado una cierta diferencia en las ventas. Un trabajador de la tienda del centro de Madrid asegura que el pasado lunes vendieron aparatos Huawei con normalidad, pero este martes ya notaron un pequeño bajón. Explica que gran parte de los interesados empezaron a conocer la noticia el lunes por la noche. Algunos usuarios se aproximaron a la tienda para preguntar sobre las consecuencias que la ruptura de Google con Huawei tiene sobre sus aparatos. Otros devolvieron sus smartphones. “La gente le coge mucho miedo a estas cosas”, explica el mismo trabajador, que prefiere no identificarse.

La postura oficial de Fnac es mantener cierta cautela ante la situación, pero el personal asegura que informan a todos los clientes de la situación actual que afecta a Huawei para que estén al tanto antes de realizar su compra. “No desincentivamos a los clientes para que dejen de comprarlos, pero tampoco los recomendamos”, explica un trabajador. En cuanto a precios, la compañía francesa no tiene previsto realizar ninguna oferta con los móviles o tabletas de la marca, pero sí afirma que el coste de los dispositivos Huawei bajaron el lunes. “Los precios de todos los aparatos van cambiando diariamente. Este martes los móviles de gama baja tenían un precio reducido de unos 10 euros, mientras que los de alta gama bajaron cerca a 50 euros. Nosotros [los trabajadores] no sabemos si el cambio de precios se produjo por la situación con Google, pero sí que los redujeron”, explica el mismo trabajador. La compañía, por su parte, ha confirmado que la bajada de precios tienen que ver "exclusivamente con la actividad comercial de FNAC ya programada o con reacciones a la competencia" y no con la situación actual del gigante chino.

Una tienda tecnológica de la cadena Media Markt en el centro de la capital también ha experimentado una cierta reducción en sus ventas. "Cerca del 30%, comparada con la semana pasada", según una de las trabajadoras de la compañía. Sin embargo, debido a que dicho local tiene una mayoría de clientes extranjeros, se han registrado escasas devoluciones. Otra de las empleadas de la cadena alemana asegura que en algunas tiendas del sur de España, "cerca de Granada", sí se han producido devoluciones. El personal de la tienda reduce importancia a la noticia y señala el hecho de que Donald Trump retrasara el veto al gigante chino hasta agosto. "Esto quizás será un problema en septiembre, pero no ahora. Nos estamos adelantando", afirma la misma trabajadora.

Media Markt, por su parte, ofrece en su página web descuentos en los productos de la marca china —un Huawei P Smart de 239 euros, por ejemplo, se vende ahora por 199 euros o un Huawei Y7 de 199 euros, cuesta en este momento 169 euros—, pero el departamento de atención al cliente ha negado que las reducciones se hayan producido a consecuencia del veto de Google. “No tenemos previsiones de que se vayan a producir cambios estos próximos días en las ofertas de Huawei”, aseguran.

Por su parte, las grandes compañías de telefonía (Movistar, Orange, Vodafone) aún se mantienen expectantes ante el conflicto y prefieren no realizar ningún comentario. Muchas de ellas, sin embargo, han afirmado no haber experimentado ningún cambio en las ventas de los terminales Huawei ni haber recibido muchas consultas de los usuarios. "La gente no está muy enterada del asunto. Creo que es algo más de nosotros los frikis", ha comentado una trabajadora de uno de los establecimientos comerciales de estas compañías telefónicas. Orange sí ha emitido un comunicado en el que confirmó que "seguirá vendiendo y dando soporte a los productos de Huawei en un futuro inmediato" y que prefiere no comentar respecto a futuros productos de la compañía china. "Las negociaciones entre Google y Huawei están en curso, y el resultado de las mismas se clarificará en su momento", ha agregado. Movistar aún no ha emitido ninguna información oficial al respecto.

Los usuarios,mientras tanto, se encuentra divididos. Máximo San Telmo es un cliente de Media Markt que, a pesar de las informaciones, se ha comprado este martes un nuevo móvil Huawei, después de que se le rompiera el anterior. "Lo que más me interesa es la cámara que tiene. Si no puedo actualizar las aplicaciones, la verdad, no me afecta". Y también se encuentran otros clientes más precavidos, que a pesar de defender las bondades de la marca china, prefieren esperar. "¿Para qué vas a comprar algo que después quizá lo tengas que tengas que tirar?", manifiesta Raúl Blanco.

Rebajas en el comercio online

En Ebay, la página web destinada a la venta de productos electrónicos, los teléfonos Huawei son los que marcan mayores descuentos. Un Huawei Mate 20 Lite que costaba 349 euros hace una semana, tiene ahora una rebaja del 42%, lo que se traduce en 199 euros menos. Aunque no todas las ofertas son como esta: el Huawei Mate 20 Dual ha bajado solo un 2%. El smartphone costaba 553 euros y ahora tiene un precio de 539 euros.

Esta web tiene tres formas de venta: la primera es por precio fijo, como el ejemplo de los teléfonos Huawei, también hay anuncios clasificados en los que se exponen las características del producto en un recuadro con forma de anuncio y la última y más habitual: el vendedor marca el precio de salida y la duración determinada del anuncio y los compradores pujan. El pagador más alto se lleva el artículo, con las condiciones de entrega y devolución que impone el comprador.

En Wallapop, la empresa española que ofrece una plataforma para la compraventa de productos de segunda mano entre usuarios a través de Internet, hay varios artículos desde el 20 de mayo por la noche (cuando se anunció el veto). Un Huawei P30 se anuncia por 530 euros. El vendedor asegura en la descripción que el producto está precintado y que tiene la factura. Otro modelo de gama superior al anterior, el P30 Pro se cifra en 730 euros. La fotografía es de la caja aún precintada y la descripción reza: “Huawei P30 pro nuevo, a estrenar (sin abrir), con su embalaje original. Con todos sus accesorios”. La página acumula ofertas de otros propietarios de esta marca que quieren deshacerse de ellos en el que los títulos y descripciones las palabras “nuevo” o “casi nuevo” están presentes.