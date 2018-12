Las mejores ‘apps’ y videojuegos de 2018

Una aplicación con la que añadir movimiento a las fotografías, otra para aprender español a través de las letras de canciones y otra que mediante realidad aumentada permite conocer la anatomía de una rana sin tener que sacrificar al animal. Estas son solo algunas de las mejores aplicaciones de 2018, según Apple y Google. Ambas compañías han anunciado cuáles son las apps y los juegos más destacados para Android y para iOS de este año. Entre ellas, están las mejores aplicaciones para el día a día, las más entretenidas o los grandes descubrimientos de los últimos 12 meses.

Mejores aplicaciones de la Play Store

Google ha anunciado que la mejor aplicación para Android de 2018 es Drops, que permite al usuario aprender más de 31 idiomas. La compañía ha dividido en cuatro categorías las mejores apps de este año. Las aplicaciones más entretenidas son Vimage, No Draw, Neverthink, TikTok y Scout FM. Vimage es una app que permite añadir movimientos a las fotografías; No Draw es un juego de colorear que cuenta con más de 10 millones de descargas y puede ayudar a aliviar el estrés; NeverThink es un agregador de vídeos agrupados en canales con contenido seleccionado por su equipo editorial; TikTok es una red social en la que descubrir, crear y editar vídeos cortos; y Scout FM, una aplicación de radio y podcasts.

Entre los mejores descubrimientos del año está Luci, una aplicación para tener sueños lúcidos, y Slowly, una app “creada para aquellos que anhelan conversaciones significativas con personas en la era de la mensajería instantánea”. El usuario puede conocer gente, enviar cartas y coleccionar los sellos del país de sus destinatarios. Esta aplicación intenta recrear el servicio tradicional de correo, por lo que el tiempo en el que el mensaje se entrega al destinatario depende de la distancia a la que este se encuentre del emisor. En esta categoría, Google también ha destacado la aplicación de diseño gráfico Unfold, la app para aprender español a través de canciones Learn Spanish with Lirica y Just a Line —que mediante realidad aumentada permite dibujar sobre el aire usando la cámara del smartphone—.

Las mejores apps de superación del año son Mimo, 10% Happier, Keep Trainer y MasterClass. Mientras que Mimo es útil para aprender a programar y MasterClass ofrece cursos en línea sobre cómo cocinar o cantar, 10% Happier sirve para meditar y Keep Trainer es un entrenador virtual.

Para el día a día, Google ha destacado la app de recetas Tasty, la aplicación de diseño gráfico Canva y el organizador de notas y tareas Notion. También han sido reconocidas en esta categoría Sift, una app para descubrir los beneficios de las tarjetas de crédito, y Otter Voice Notes, un asistente de voz con el que transcribir conversaciones que solo está disponible en inglés.

En el caso de los mejores juegos Android del año, el shooter PUBG Mobile es el mejor título del año tanto para Google como para los usuarios. Además, en la categoría de los juegos más competitivos destaca el Warhammer Age of Sigmar. Entre los más innovadores, el Hero Hunters y el Battlelands Royale. En la categoría Top Casual, ha sido distinguido Los Sims Móvil y en Top Indie, Reigns: Juego de Tronos.

Las aplicaciones premiadas por Apple

Apple también ha desvelado este martes “lo mejor de 2018”. Es decir, las apps, juegos, música, podcasts, películas y libros que dieron forma al entretenimiento y la cultura este año. Este año, las apps al estilo de Battle Royale, como Fortnite y PUBG Mobile, dominaron el panorama global de juegos, al tiempo que aplicaciones innovadoras como Fabulous, Shine, 10% Happier y Headspace ayudaron a mejorar la atención a la salud y bienestar, haciendo más fácil que nunca el hábito de prestar atención al cuidado personal.

La mejor app del año para iPhone es Pocreate Pocket, según la compañía. Esta aplicación de dibujo e ilustración digital permite al usuario crear con 136 pinceles diferentes bocetos y obras inspiradoras. “La ultraportabilidad del iPhone significa que no importa dónde te encuentres, ya que puedes crear increíbles obras de arte”, explican sus creadores en la App Store.

El mejor juego para este smartphone es Donut County, que es el resultado de seis años de desarrollo. En esta aplicación el usuario maneja un agujero que debe ir tragándose todos los objetos del escenario. “Conoce a personajes bonitos, roba su basura y échalos en un agujero”, afirma la descripción del juego.

Por otro lado, la mejor app de 2018 para iPad es Froggipedia y el mejor juego, Gorogoa. La primera aplicación proporciona la oportunidad de descubrir con realidad aumentada la anatomía de una rana sin tener que sacrificar al animal. Mientras tanto, Gorogoa es un juego de puzles en el que destaca la belleza de las ilustraciones dibujadas a mano.

Entre las mejores aplicaciones del año para Mac, Apple ha escogido el editor de imágenes Pixelmator Pro y el juego de aventuras Gardens Between, en el que el usuario debe ayudar a los dos protagonistas del juego a resolver enigmas en diferentes islas y jardines animados. Mientras tanto, la mejor app para Apple TV es SWEAT —una aplicación para ponerse en forma destinada a mujeres— y el mejor juego, Alto’s Odyssey. “Vuela sobre dunas barridas por el viento, atraviesa emocionantes cañones y explora ciudades templo ocultas en un lugar fantástico muy lejos de tu hogar”, se afirma en la descripción de este último juego de aventura.

Los mejores juegos de la PlayStation

Monster Hunter World y Persona 5 han sido los títulos más premiados en los PlayStation Awards 2018. Sony Interactive Japan Asia ha anunciado los ganadores de estos premios a los juegos más vendidos de la famosa consola. Entre los títulos galardonados también se encuentran The Last of Us Remastered, Call of Duty: WWII, God of War, Gran Turismo Sport, Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018, Marvel’s Spider-Man, Pro Evolution Soccer 2018 y Super Robot Wars V.