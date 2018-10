Cómo reducir el cansancio de la vista tras muchas horas delante de una pantalla

La comunidad científica investiga la eficacia de algunas herramientas disponibles en el mercado por su posible utilidad en la disminución del cansancio visual. Entre ellas, los especialistas hacen referencia a los filtros de luz azul aplicados a las gafas y a algunos ajustes de la luminosidad incorporados a las versiones más recientes de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, no todos expresan la misma seguridad sobre los beneficios que podrían aportar. Manuel Díaz asegura que suele aconsejar a los pacientes usar gafas con filtros de luz azul. Este oftalmólogo, que también es representante de la Sociedad Española de Miopía, considera que se trata de una opción fácil de encontrar a precios razonables y útil para mitigar la fatiga ocular. Los filtros de luz azul se pueden aplicar tanto a gafas personalizadas como a las de uso estándar para trabajar delante de pantallas, explica.

Ricardo Casaroli cree que todavía no está claro si la luz azul de los dispositivos electrónicos produce daños en la retina. Este aspecto es actualmente objeto de distintas investigaciones, afirma. Por esa razón, tanto él como Díaz dudan de la eficacia médica de los filtros aplicables en los ajustes comunes en muchos dispositivos. El oftalmólogo de la Universidad de Barcelona opina que “pueden facilitar un poco la lectura, mejorar el contraste, y permitir que el uso no sea desagradable en relación con la luminosidad y la brillantez”, pero cree que no es posible dar instrucciones generalizadas para el uso de estas opciones. En su guía, Ramón García recomienda “ajustar el brillo al mínimo necesario para ver bien en cada momento”, lo que “varía en función de las condiciones de luz del entorno de trabajo”. También recuerda que en muchos móviles se puede invertir el color de la letra y del fondo (de negro a blanco y al revés) y así reducir la luz recibida en los ojos