Las mejores aplicaciones para ver series y películas en cualquier lugar

El entretenimiento por televisión se encuentra en un proceso de total transformación por un doble motivo: el imparable éxito de las plataformas de contenido en streaming y la cada vez mayor tendencia a consumir series y películas en los dispositivos móviles. Con las pantallas cada vez más grandes y habituados al contenido bajo demanda, los más jóvenes no tienen ningún reparo en ver temporadas completas de su serie favorita desde el iPhone. Y en los dispositivos móviles, las grandes plataformas libran otra encarnizada batalla: la del rendimiento y prestaciones de las aplicaciones móviles. Sin necesidad de permanencia ni obligación a suscripciones a paquetes, más allá del contenido, ¿cómo son y qué ofrecen las apps de los principales contendientes?

Netflix, el primero pega dos veces

La historia de la plataforma por excelencia en series y películas casi siempre resulta ganadora, y es que Netflix lleva ya mucho camino recorrido y su aplicación para dispositivos móviles cuenta con una gran popularidad entre los usuarios. De ella cabe destacar una interfaz limpia, en la que la navegación resulta rápida e intuitiva, ofreciendo además contenido sugerido directamente al usuario en base a sus preferencias e histórico de series y películas vistas. Quien decida disfrutar de la plataforma desde el móvil o tableta a través de una aplicación, podrá descargar contenido para verlo sin necesidad de estar conectado a internet (en un vuelo, por ejemplo), aunque la plataforma selecciona qué contenido puede descargarse y cuál no. El principal problema de las descargas es el espacio que ocupan en un dispositivo móvil; en este sentido, la aplicación permite fácilmente eliminar las descargas de golpe en caso de necesidad, o bien una a una en cuanto se haya disfrutado de ella. El usuario puede también definir asimismo la calidad de la descarga (y en consecuencia, el espacio que ocupa). Pero donde realmente disfrutarán de lo lindo los amantes de géneros como la ciencia ficción es al disfrutar en los dispositivos móviles de contenido en 4K y Dolby Vision (HDR); cada vez hay más títulos en estos formatos y si uno posee un móvil o tableta compatible (la plataforma lista los dispositivos que lo soportan). La aplicación permite crear listas con las series y películas que deseamos ver, y por descontado, permite el control parental para evitar el acceso a contenido no apropiado para menores.

HBO, los usuarios no perdonan

El otro gigante en discordia es HBO, la plataforma que cuenta en su catálogo con algunas de las series más codiciadas del momento, no parece terminar de hacer bien los deberes en lo que respecta a su aplicación móvil. Los usuarios no perdonan las carencias y el pobre rendimiento en las tiendas de aplicaciones y las críticas son feroces, alcanzando un humillante suspenso en las tiendas de iOS y Android. ¿Cuál es el problema exactamente con la app de HBO? En realidad, son varias las quejas, y algunas, de calado. La aplicación no permite, por ejemplo, buscar series o películas por director o actor; es decir, que si uno quiere ver todas las películas en el catálogo protagonizadas por Denzel Washington, se va a ver obligado a recurrir primero a Google y buscar después el título del filme. También resulta incomprensible que no se puedan añadir series completas a la lista de favoritos, sino capítulos sueltos… A diferencia de Netflix, HBO no cuenta con la llamada curación de contenido, mediante la cual un algoritmo sugiere nuevas series o películas en base al histórico de cada usuario; en su lugar, la plataforma ofrece una confusa parrilla de propuestas bajo epígrafes tan generalistas como “Ellas mandan”, “Antisistema” o “Distopía”. Para el resto de funciones muy valoradas por el usuario HBO ofrece un ‘no’ por respuesta a los usuarios de la aplicación móvil: no se puede descargar contenido para verse off-line y no existen títulos en 4K. El desarrollo de esta app parece ser un mero trámite para HBO en lugar de una oportunidad de ofrecer mejor el contenido de un catálogo muy valorado, y el mercado no entiende que una empresa de este calibre no termine por solucionar este vacío.

Amazon Prime Video, los últimos serán los primeros

Todas las quejas vertidas sobre HBO se convierten en alabanzas cuando nos referimos a la aplicación móvil de Prime Video, la plataforma de entretenimiento de Amazon. Rápida, eficaz, intuitiva, llena de prestaciones… se nota que el gigante fundado por Jeff Bezos está curtido tras años atendiendo a sus clientes y explotando magistralmente el big data acumulado. Dejando de lado su precio irrisorio de suscripción (no llega a los 20 euros al año), los desarrolladores no se han dejado nada en el tintero a la hora de crear una interfaz de primer orden para el disfrute del usuario. Prime Video ofrece de un vistazo y categorizado su catálogo ordenado de una forma coherente, aunque lamentablemente se echa en falta la presencia de un algoritmo que afine más en la sugerencia de títulos; incorpora asimismo las valoraciones de IMDb en buena parte del catálogo, de forma que conozcamos de antemano el éxito del título. La aplicación permite descargas en todo su catálogo y amplía las posibilidades del control parental, ofreciendo varias opciones al usuario (incluyendo desbloqueo mediante sistemas biométricos en los dispositivos soportados), e incluso permite desvincular los equipos conectados desde la propia app. A diferencia de HBO, el buscador permite todo tipo de licencias (se puede localizar un filme o serie por director o cualquier miembro del reparto), y cómo no, cuenta con un creciente catálogo de títulos en 4K en los que equipos móviles que lo soporten. Por si todo esto fuera poco, Prime Video cuenta con una interesante función, X-Ray, heredada de los Kindle, mediante la cual, en cualquier momento uno puede acceder a una detallada base de datos de los protagonistas presentes en el momento en pantalla.

Rakuten TV, más cine que series

Quienes busquen una alternativa a los grandes, siempre pueden encontrar refugio en Rakuten TV, una plataforma que luce más músculo en lo referente al cine que a las series. Su aplicación móvil, con todo, cuenta con todos los ingredientes para situarse entre las más valoradas: permite amplios criterios de búsqueda (por título o intérpretes), se pueden descargar las películas y cuenta con el mayor repertorio de Europa de películas en 4K HDR. La interfaz inicial muestra una gran distinción entre Taquilla (estrenos en alquiler o películas a la venta) y Wuaki.TV, y es que la app refleja precisamente la fusión de ambos productos. No se trata de la interfaz más limpia, pero resulta muy intuitiva y el contenido se encuentra con facilidad. Al igual que sucede con Prime Video, Rakuten ofrece no solo la valoración personal de sus propios abonados sobre el contenido, sino que extiende esta visión incorporando las críticas de más plataformas como IMDb, Sensacine o The Movie DB, con lo que uno puede tener una idea de la calidad del contenido antes de adquirirlo.