Lecciones de biología en Instagram

Sábado 12 de mayo. Amaia y Alfred se preparan para actuar en Eurovisión. Media España está pendiente de su interpretación de Tu canción y del resto del festival europeo. Alicia Sánchez lo sabe, así que prepara una nueva story de Instagram inspirada en los dos triunfitos. Esta profesora de histología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) decide publicar una imagen de tejido intestinal, ponerle cara a los dos pliegues que se observan en ella, bautizarlos con los nombres de la famosa pareja y añadir una encuesta para comprobar si sus alumnos distinguen un retrato del intestino grueso de uno del delgado. “Creo que las redes sociales son un elemento muy útil para gamificar nuestros contenidos entre los alumnos”, valora la creadora de la cuenta Histoland4u, un potente ejemplo del valor de formar a los propios docentes en competencias digitales.

Sánchez utiliza Histoland4u para interactuar con sus pupilos fuera de clase: “Amplío o repaso las lecciones en un canal que sé que les gusta. El vehículo principal de la histología son las imágenes, así que las cojo y les pongo humor y lo que sé de edición de fotos. Además, la herramienta de las encuestas me permite evaluar sus conocimientos”. La profesora es parte del programa SoyDigital de la UAX, con el que este centro privado pretende mejorar las aptitudes 4.0 de sus docentes, en consonancia con las competencias definidas en el Marco Digital Europeo y por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). Con esta iniciativa la UAX se convierte en una de las universidades pioneras del panorama nacional en lanzar un proyecto de digitalización para la totalidad de su plantilla docente (en una primera fase se aplica a más de la mitad de los profesores), evaluando primero el nivel de cada uno como si de un idioma se tratara y preparando distintos programas formativos para cada estrato.

Story de Instagram de la profesora de histología en la UAX Alicia Sánchez.

“Nos pasaron un test que medía nuestras habilidades, yo estoy en el nivel 2 [de seis, del A1 al C2, siguiendo la nomenclatura más común en idiomas]. Cada nivel tiene un itinerario distinto”, comenta la profesora. Los docentes reciben clases virtuales y presenciales de personal externo a la universidad. “Tanto los expertos como la UAX nos estimulan y nos enseñan a incorporar nuevos métodos a nuestras lecciones, algo muy inspirador tras 15 años dando las mismas asignaturas y con gran impacto en los alumnos”, valora Sánchez. Gracias a SoyDigital, por ejemplo, ha descubierto Kahoot: “Es una app para que los alumnos resuelvan preguntas tipo test desde el móvil en cualquier parte. Yo se los hago al acabar las clases para repasar lo aprendido ese día”.

Más recursos, más colaboración, mejor formación

Fernando Martínez es profesor de márketing y recursos humanos en la UAX: “En mi área ya era más común la digitalización del profesorado por pura necesidad, pero SoyDigital nos ha obligado a efectuar muchas cosas que teníamos en mente pero que por falta de tiempo o recursos no poníamos en práctica”. Gracias a esta iniciativa ha puesto en marcha una idea que llevaba años rondándole la cabeza: hacer que sus alumnos elaborasen su propio videocurrículum y que lo subiesen a Youtube. “Les proporcioné materiales digitales para que fuesen trabajando sin explicación previa y luego durante la clase se realizaba la práctica y veían cómo hacer y subir el mejor videocurrículum”. En este proceso Martínez combina varias lecciones del taller para docente: “La clase es invertida, que significa que la teoría la ven en casa y la ejecución la hacen todos en común en la clase [un método conocido como flipped classes]. Además proporciono a los alumnos recursos web externos que se suman a mis conocimientos y hago que desarrollen los ejercicios en un entorno digital, útil y extendido como Youtube”. Con la herramienta de formularios de Google ha recogido la valoración que los estudiantes han hecho del ejercicio: “Están muy contentos y piensan que lo que aprenden les va a servir. Aunque son jóvenes y dominan la tecnología, cerca del 85% nunca había subido un vídeo a Youtube”.

Tengo ganas de seguir explorando todo lo que pueda. Me siento otra vez como una alumna Alicia Sánchez, profesora UAX

Martínez obtuvo uno de los niveles más avanzados en la evaluación previa a su formación en SoyDigital, por lo que forma parte de un grupo de profesores llamados impulsores digitales. Ayudan a sus colegas y tratan de crear sinergias entre los diferentes grupos y facultades. Para fomentar el intercambio de conocimientos utilizan una red social privada, Yammer. “Yo por ejemplo no tenía ni idea de cómo se utilizaba Scoop it. Es una plataforma de gestión de contenidos para alimentar a tus alumnos con recursos de calidad, que van más allá de lo que se puede encontrar en Google y en la que participan expertos de todo el mundo”. Alicia Sánchez también afirma haber aprendido mucho de sus compañeros: “La gamificación de las lecciones te da muchísimas posibilidades. Tengo ganas de hacer clases dentro de Minecraft [un popular videojuego de Microsoft en el que los usuarios construyen sus propios mundos a partir de diferentes bloques] y de seguir explorando todo lo que pueda. Me siento otra vez como una alumna”.

Ambos profesores creen que el proyecto es bueno para la universidad, sus estudiantes y para ellos mismos. “Yo veo que hay una brecha entre la manera de enseñar en la Universidad, quizás algo encorsetada, y la nueva forma de aprender que tienen los alumnos y que sí se está incorporando en colegios e institutos. Esta formación nos ayuda a reducirla”, asegura Alicia Sánchez. “Con lo que estoy aprendiendo y con su aplicación en las clases puedo obtener los certificados oficiales de competencias digitales que otorga el INTEF, así que esto también me ayuda a mí profesionalmente”, subraya Fernando Martínez. Los dos piensan que lo que están aprendiendo es ya, más que una opción, una obligación.

Esta noticia, patrocinada por la Universidad Alfonso X el Sabio, ha sido elaborada por un colaborador de EL PAÍS.