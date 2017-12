‘Apps’ para empezar con buen pie 2018

“Este año dejaré de fumar”. “Yo voy a ponerme en forma”. “Y yo a aprender chino”. Como dice el refrán, “año nuevo, vida nueva”. Se acerca 2018 y con él, los nuevos propósitos. Pero en pocas semanas, es habitual abandonarlos. Para alcanzarlos, se requiere persistencia y mucha fuerza de voluntad. Y un apoyo nunca viene mal. Estas son algunas de las aplicaciones móviles que te ayudarán a tener una vida más saludable y productiva en 2018:

Sueño

Pasamos una tercera parte de nuestras vidas en la cama. Dormir bien es fundamental para muchas otras actividades, ya que afecta a la productividad, forma física, pérdida de peso o relajación. Shleep es una app desarrollada por un equipo de científicos del sueño que enseña a dormir mejor. Solo es necesario dedicarle cinco minutos al día para desarrollar hábitos de sueño saludables. Por ejemplo, ofrece ejercicios para relajarse, quedarse dormido o dejar de lado las redes sociales antes de irse a la cama. “Dormir mejor te ayuda a tener una vida más productiva, más saludable y más feliz”, afirma su fundadora y experta del sueño, Els van der Helm.

Ejercicio

Una vez que se ha descansado, una buena opción es comenzar el día con algo de ejercicio. No pasa nada si no se tiene mucho tiempo. De hecho, científicos de la Clínica Universidad de Navarra sostienen que la dureza de la actividad es más beneficiosa que su duración. Es decir, el ejercicio físico es más beneficioso para el corazón si es intenso. La app Seven solo te quitará siete minutos al día. Sus entrenamientos se basan en estudios científicos para proporcionar el máximo beneficio en el menor tiempo posible. El usuario puede establecer su objetivo y nivel de condición física y la aplicación le proporciona planes de entrenamiento personalizados para que realice en cualquier lugar y en cualquier momento.

Otra opción es HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad, por sus siglas en inglés), una app que permite quemar grasa en un entrenamiento corto e intenso. Las sesiones habituales varían entre los 4 y 30 minutos y el método mezcla ráfagas cortas de actividad intensa con períodos de descanso.

Nutrición

Después de descansar bien y hacer un poco de ejercicio, es el momento del desayuno. Pero, ¿qué hay realmente en lo que comes? ¿Hay azúcar oculto en la comida? ¿Qué proteínas contiene? Saber lo que hay en los alimentos permite elegir las opciones más saludables. MyFitnessPal permite escanear algunos de esos códigos de barras y descubrirlo. El usuario puede además fijarse un objetivo de pérdida o de ganancia de peso y la aplicación le recomienda una dieta diaria teniendo en cuenta otros factores como los ejercicios deportivos que realiza.

Una aplicación para saber qué cantidad de azúcar oculto tienen los alimentos es Sugar Smart. Esta opción es muy útil para tener una vida más saludable, ya que el consumo de azúcar se relaciona con el trastorno metabólico y la enfermedad cardiaca.

Además de alimentarse bien, también es fundamental beber agua con frecuencia. La productividad disminuye rápidamente cuando se está deshidratado. La ‘app’ Waterlogged es útil para realizar un seguimiento del consumo de agua.

Productividad

Cuando tenemos cerca el ‘smartphone’, sufrimos un constante bombardeo de notificaciones de Whatsapp, Facebook o Twitter que nos incita a perder el hilo del trabajo. Para evitar distracciones y concentrarse en una tarea, Pomodoro es una buena opción. Se trata de una de las técnicas para administrar el tiempo más populares en el mundo. Con ella, se pretende realizar el mayor número de tareas posible en la menor cantidad de tiempo, manteniendo una concentración alta mientras el cerebro está fresco y descansado. Durante 25 minutos se debe trabajar sin distracciones de ningún tipo. Cuando suene el cronómetro, se descansa cinco minutos. Después de cuatro sesiones, se toma un descanso más prolongado.

La meditación también es útil para mejorar y, con el tiempo, maximizar la productividad. Headspace es una aplicación que permite relajarse y concentrarse en uno mismo con una meditación guiada diaria de 10 minutos.

Idiomas

Un objetivo difícil de conseguir es aprender un nuevo idioma, ya que requiere persistencia. Pero con DuoLingo es posible progresar en el aprendizaje de nueve lenguas dedicando solo unos minutos al día. Igualmente, Busuu ofrece ejercicios de vocabulario, conversación, pronunciación y gramática.

Tabaco

Más del 15% de las muertes ocurridas en España son atribuibles al tabaco. Dejar de fumar es uno de los propósitos más comunes y más difíciles de lograr. QuitNow sirve para controlar los días que llevas sin fumar, los cigarrillos que no han pasado por tus pulmones o el dinero que has ahorrado. Quienes tengan dudas sobre si fijarse esta meta, pueden probar Smoking Time Machine, una aplicación que muestra los efectos del tabaco en el rostro.