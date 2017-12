¿Será el próximo Shakespeare un robot?

Más allá de la poesía, la inteligencia artificial ha llegado a otros ámbitos en los que la creatividad es fundamental. Hay máquinas que componen música, pintan cuadroso escriben novelas. Botnik Studios ha creado un bot entrenado con los siete libros de Harry Potter que acaba de escribir la novela que continuaría a la saga. Se titula Harry Potter y el retrato de lo que parecía una gran pila de cenizas y cuenta con tramas absurdas que J.K. Rowling nunca hubiera imaginado. Ron Weasley “comienza a comerse a la familia de Hermione” mientras lleva puesta la “camisa de Ron” y Harry Potter se cae por una escalera “para el resto del verano”. Mientras tanto, en 2016 se estrenó en Londres el primer musical con partitura y libretos creados por ordenador. El director del Instituto de Inteligencia Artificial, Ramón López Mántaras, señala que la genialidad creativa de Mozart o Picasso está al alcance de muy pocos seres humanos. Pese a que los robots pueden hacer combinaciones novedosas, considera que nunca podrán llegar a esta genialidad ya que no pueden “romper las reglas” que les han enseñado. “Las máquinas no tienen sentimientos ni conciencia, no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo, y no pueden evaluar el resultado”, explica.