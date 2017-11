Lies, una app para perder amigos

Michael Sayman (Miami, 1996) es uno de los perfiles que más interés despierta en Silicon Valley. Tras romper récords de descargas y horas de juego entre jóvenes con 4Snaps llegó a Facebook con apenas 17 años, como becario de verano, donde se quedó como empleado de pleno derecho.

Al cumplir los 21 años este verano fichó por Google. Ahora sorprende con una nueva aplicación, Lies, Mentiras en español, que quiere poner a prueba la relación con los amigos. En dos fines de semana creó un primer prototipo. Después lo enseñó a amigos e inversores de capital riesgo que ya han mostrado interés en su aplicación.

Sale primero para iPhone, el formato que mejor maneja y tiene más usuarios en este sector, con intención de lanzar pronto en Android, mucho más popular en el resto del mundo.

El funcionamiento es realmente sencillo. Basta con entrar y activar el perfil en redes para conectarse con los amigos. Cada usuario escoge 15 preguntas iniciales de las que ofrece la aplicación y los amigos deben decir si es cierto o no para comprobar cuánto se sabe de ese contacto. “Son preguntas del estilo: ¿Has robado en una tienda alguna vez? ¿Te has quedado dormido en el cine?”, explica para potenciar su sencillez, “Jugar es muy fácil, apenas hay que pensar. Funciona un poco como Tinder, con varias tarjetas ya hechas. Después, a través del chat, se conecta con los amigos. De cuatro afirmaciones, solo una es cierta. Así cada uno sabe lo que los amigos opinan de ellos. Es fácil y adictivo, apenas hay que pensar”.

Lies permite cuatro respuestas. Solo una es cierta.

Sayman ha hecho la aplicación desde casa, donde trabaja la mayor parte del tiempo, pero en sus ratos libres. La flexibilidad horaria y la confianza en el compromiso de los empleados es una seña de identidad de las grandes tecnológicas. La demanda de empleados es tal que se crea un equilibrio para evitar que fichen por competidor.

“Cuando salí de Facebook comencé a pensar en un juego nuevo, diferente a lo anterior. Pero siempre hacía algo parecido a 4Snaps. No salía de ese concepto”, reconoce. Se inspiró en Facebook para cambiar: “Allí se hacen preguntas constantemente. Si hace cinco años les dijeran lo que es hoy, no se lo creerían, porque estaban centrados en el texto y hoy son, sobre todo vídeo móvil. Ellos mismos se cuestionaron su propia compañía para llegar al siguiente nivel. Ellos ven las oportunidades sin miedo y llegan al siguiente nivel”, confiesa para explicar que fue su inspiración para llegar al siguiente nivel. “Bastó con pensar diferente durante cinco minutos. Y me di cuenta que desde 2013 había hecho lo mismo siete veces. Lo que hice antes no es necesariamente lo mejor ahora. El éxito ya no vale”, reconoce con humildad.

Uno de los valores de Sayman reside en su capacidad para entender factores sociales. Su nuevo trabajo consiste en impulsar que máquinas y humanos se entiendan, uno de los grandes retos de Google a través de los asistentes de voz. “He aprendido algo, la gente no sabe mentir. Eso es algo que se refleja en Lies”, desvela. La aplicación nace con más de 2.500 afirmaciones que se van a ir ampliando a medida que se use.

La descarga es gratis para los usuarios pero tiene en sus planes hacerlo rentable. “Dependerá de cómo vaya y la aceptación que tenga, pero sí veo que Lies aprende más de los usuarios que ninguna otra aplicación. Más que Facebook”, concluye este autodidacta y precoz programador. Sayman, hijo de peruana y boliviano, aprendió a crear aplicaciones con tutoriales de YouTube.