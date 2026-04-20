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Sorteos
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Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 20 de abril

Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años con este sorteo

El Sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.
El País
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Madrid -
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Eurodreams es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo, que se lanzó en noviembre de 2023 y ha captado la atención de jugadores de toda Europa debido a su estructura de premios única. Este juego está organizado por ocho países de Europa (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza) y destaca por todos los premios que ofrece a los afortunados ya que no son solo un premio concreto sino diferentes cantidades premiadas a lo largo de varios años.

Los boletos para poder participar en Eurodreams se pueden adquirir en línea a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y también se pueden obtener de forma física en los diferentes puntos de venta autorizados como administraciones o tiendas.

Todos los premios del Eurodreams

El sorteo del Eurodreams se diferencia del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el tipo de premios que ofrece, ya que son premios de tipo anual, entre los que destacan varias categorías con sueldos de miles de euros al mes para varios años. La primera categoría, la que corresponde al premio principal, cuenta con la particularidad de que si hubiera más de tres ganadores el importe del premio se divide entre todos ellos.

  • 1.ª categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años.
  • 2.ª categoría: 2.000 euros al mes durante 5 años.
  • 3.ª categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.
  • 4.ª categoría: 100 euros al mes durante 1 año.
  • 5.ª categoría: 10 euros al mes durante 1 año.
  • 6.ª categoría: Reintegro de 2,50 euros.

Horario y dónde ver el Eurodreams

Eurodreams se celebra los lunes y jueves a partir de las 21:00 horas. Puede seguirse en directo desde la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Tras el sorteo, los resultados se publican en esa misma página y también están disponibles en la web de EL PAÍS.

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