Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 20 de abril
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora
La Bonoloto arranca esta nueva semana del mes de abril con los 4,7 millones de euros que reparte este lunes de bote.
De lunes a domingo, este sorteo de SELAE se encarga de repartir numerosos premios millonarios a los agraciados con alguna de las categorías premiadas, desde una primera categoría, en la que es necesario acertar los 6 números de la combinación ganadora a una quinta categoría, en la que es necesario acertar tres números.
Estas son todas las categorías premiadas
- Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
- Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
- Tercera categoría: Acertar 5 números.
- Cuarta categoría: Acertar 4 números.
- Quinta categoría: Acertar 3 números.
- Reintegro: Acertar el número de reintegro.
En el sorteo de Bonoloto de ayer domingo no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo uno de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 150.000 euros y selló su boleto ganador en Cáceres.
BonoLoto: premios y ganadores del 19 de abril de 2026 https://t.co/vpGKwsvp1A— BonoLoto (@bono_loto) April 19, 2026
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes 20 de abril han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 6, 18, 22, 23, 44, 46
- Número complementario: 28
- Reintegro: 2
¿Y si me toca?
Una vez concluidos todos los sorteos del día, podrás comprobar los números premiados a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y además desde la página web de EL PAÍS.
Para cobrar los premios es necesario tener en cuenta la normativa de Loterías y Apuestas del Estado: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.
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