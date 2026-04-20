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América Colombia
01:48
Videoanálisis | La polémica sobre los debates presidenciales en Colombia
El periodista Juan Fraile.Vídeo: MARÍA PÉREZ
ELECCIONES EN COLOMBIA

Video| Los presidenciales debaten sobre los debates

Juan Fraile, de Caracol Radio, explica las recientes declaraciones de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

Juan Fraile
Bogotá -
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Juan Fraile, de Caracol Radio, explica las recientes declaraciones de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia sobre la posibilidad de hacer debates, como han pedido múltiples voces.

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