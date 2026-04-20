Video| Los presidenciales debaten sobre los debates

Juan Fraile, de Caracol Radio, explica las recientes declaraciones de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

Videoanálisis | La polémica sobre los debates presidenciales en Colombia

Juan Fraile, de Caracol Radio, explica las recientes declaraciones de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia sobre la posibilidad de hacer debates, como han pedido múltiples voces.