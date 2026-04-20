Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 20 de abril

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Este lunes día 20, arrancamos nueva semana del mes de abril con los clásicos sorteos de lotería que reparten suerte y millones de euros en premios en toda la geografía española.

El cupón diario de la ONCE es uno de los protagonistas de la jornada, ya que se sortea de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a los agraciados que cuenten con el número premiado más la serie.

Además, ofrecen numerosos premios en función de los números que coincidan con el número del día.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy lunes 20 de abril son los siguientes:

Número: 91388

Serie: 026

Todos los premios

Estos son los premios en juego:

91388 serie 026 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

91388 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

9138 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

1388 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

913 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

388 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

91 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

88 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

9 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

8: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Dónde comprobar si he tenido suerte con el Cupón diario

Una vez concluidos los sorteos del día, se publicarán los resultados en la página web oficial de JuegosOnce.es. Además, en EL PAÍS podrás consultar los resultados de los principales sorteos del día.

Para cobrar los premios, si el cupón se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.