Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 13 de abril

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

El Sorteo del Cupón diario de la ONCE es uno de los sorteos más esperados de toda la semana. De lunes a jueves se reparte un primer premio de 500.000 euros para los afortunados que cuenten con el número (más la serie) agraciados.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy, 13 de abril son los siguientes:

Número: 57523

Serie: 046

Todos los premios

Estos son los premios en juego:

57523 serie 046 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

57523 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

5752 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

7523 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

575 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

523 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

57 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

23 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

5 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

3: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Sorteo Extraordinario del Día de la Madre

La ONCE fechas especiales con sorteos como es el del Día de la Madre, que reparte el domingo 3 de mayo un primer premio de 17 millones de euros a los afortunados que cuenten con el número premiado.

Para probar suerte con este juego, se pueden adquirir los décimos en la página web oficial de JuegosOnce.es y en puntos de venta autorizados.