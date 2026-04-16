Sheinbaum asegura que la fiscal Ernestina Godoy y las víctimas de La Luz del Mundo pedirán la reapertura del caso

La fiscal general de México, Ernestina Godoy, está acompañando a las víctimas de la iglesia de La Luz del Mundo para que el caso sea abierto nuevamente después de que hace solo unos días, a través de un escueto comunicado, la misma Fiscalía General de la República (FGR) confirmara su decisión de no ejercer la acción penal. Este caso tenía en la mira desde hace siete años al líder espiritual de la iglesia, Naasón Joaquín García, a algunos de sus familiares, políticos y ministros de su círculo de mayor confianza por señalamientos de haber sostenido un oscuro sistema de abuso sexual infantil y enriquecimiento ilícito. La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado este jueves que Godoy y algunas de las víctimas tendrán una audiencia: “El objetivo de la fiscal es que el juez reabra el caso; el cierre fue el año pasado con el fiscal Gertz; las razones no las conozco, pero sé que la fiscal se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso”, ha defendido.

La investigación más amplia que pesaba sobre los actuales líderes del culto religioso era la que desde 2019 encabezaba la FGR. Durante estos años, los testimonios e investigaciones revelaron que la congregación gozaba de impunidad gracias a su poder económico, influencia política y vínculos con las élites de México.

Hasta la mañana de este jueves, tras la afirmación de la mandataria, no se entendía la razón por la que la dependencia había decidido archivar el caso, ya que menciona cargos similares a los que el Gobierno de Estados Unidos interpuso en tribunales de Los Ángeles y Manhattan. Naasón Joaquín, su líder, purga una sentencia de casi 17 años de prisión y enfrenta nuevas acusaciones federales de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos, por los que podría permanecer tras las rejas el resto de su vida.

La justicia estadounidense define la congregación como una secta y la vincula a actividades de blanqueo de dinero. En México, en cambio, la FGR alegó que no encontró elementos para perseguir delito alguno. Las víctimas del Apóstol de Jesucristo, como llaman sus seguidores a Naasón Joaquín, reaccionaron enseguida y aseguraron que recibieron la noticia como un portazo. “Me siento engañada. Me robaron la esperanza”, contó Sochil Martin en entrevista telefónica a este diario. “El problema es que en México hay un casamiento, un pacto, entre el Gobierno y La Luz del Mundo”, reprochó.

Martin y su esposo, Sharim Guzmán, de 40 y 41 años, fueron los primeros en denunciar los crímenes cometidos por los jerarcas de la congregación evangélica. Sus acusaciones han llegado a las autoridades y también han saltado a la luz pública; han acompañado a otras víctimas, animándolas a denunciar; han expuesto los vínculos de integrantes de la iglesia con el aparato político y judicial; con viajes constantes entre México y Estados Unidos, han empeñado gran parte de su vida en la búsqueda de justicia en ambos países. Por eso, sintieron como una traición la decisión anunciada por la FGR, pocos días después de que Godoy, una funcionaria cercana a Sheinbaum, asumiera como titular de la dependencia.

La FGR había notificado a Martin en enero su resolución de no ejercer acción penal contra los líderes de la iglesia señalados, confirmando el manto de impunidad que han gozado en México desde hace décadas. Las acusaciones en EE UU retratan cómo operó La Luz del Mundo sobre la base de la explotación financiera y sexual de sus creyentes, a los que se inculcó una obediencia inquebrantable al líder de la iglesia, desde el abuelo de Naasón ―el fundador―, pasando por su padre y finalmente hacia él mismo.