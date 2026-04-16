La trama del ‘caso Koldo’ buscó hacer negocios con la covid en República Dominicana: “Llamad al puto presidente”

Un informe de la UCO revela el cruce de mensajes entre Aldama y el exasesor de Ábalos para que el ministro llamara al mandatario caribeño para allanar el camino a sus negocios

La supuesta trama de corrupción del caso Koldo extendió sus tentáculos al otro lado del Atlántico. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario en el que se investiga la presunta venta fraudulenta de mascarillas a diversos organismos de la administración detalla que el empresario Víctor de Aldama usó su “capacidad de influencia” sobre Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, para hacer negocios en República Dominicana en el verano de 2020, durante lo peor de la pandemia de la covid-19.

El documento policial recoge varias conversaciones de WhatsApp entre Aldama y García, en las que el primero apremia a este en julio de 2020 para que el ministro llame al presidente del país caribeño [unos días antes se habían celebrado elecciones y había sido elegido Luis Abinader] para poder hacer negocios: “Llamar (sic) al Puto presidente de RD, que tenéis allí una persona que, sin conoceros de nada, ha dado todo y más”. Los autores del informe recuerdan que Aldama pagaba desde, al menos, octubre de 2019 al exasesor de Ábalos 10.000 euros en efectivo, “una suerte de nómina que permitía la petición de favores” como la que la gestión para allanar sus negocios en la República Dominicana.

El UCO detalla que el cruce de mensajes entre ambos para hacer negocios en el país caribeño se inicia el 8 de julio de aquel año, cuando Aldama le envía a García el número de teléfono del presidente de la República Dominicana. “Luis [Abinader] presidente RD es el suyo directo. Todo el mundo tiene el político y este es el personal”, le advierte el empresario, quien a continuación le pide que le avise cuando el ministro llame a mandatario extranjero: “Cuando el jefe vaya a llamar, necesito saberlo con una hora más o menos, por favor”. El entonces mano derecha de Ábalos le pregunta cómo hacer la llamada y si no sería mejor que estuviera él presente e, incluso, hacerla desde su móvil. “Prefiero que estés tú”, le insiste García. Sin embargo, Aldama descarta esa opción porque va a estar fuera de Madrid varios días, pero para no demorar la comunicación ―“las cosas se enfrían, ya sabes”― plantea la posibilidad de una llamada a tres.

Al día siguiente, Aldama vuelve a preguntar a García sobre la llamada de Ábalos a Abinader ―“por cierto, ¿cuándo se va a llamar a el (sic) presidente de RD?“―, pero este le pide paciencia: “Estoy en ello. Espera un poco, por favor”. El informe de la UCO destaca que, como esa comunicación del ministro con el presidente electo dominicano sigue sin producirse, el empresario vuelve a escribir 24 horas después al exasesor, ya en tono imperativo. Finalmente, el 14 de julio, después de que Aldama volviera a preguntar si el ministro había llamado a Abinader, García le confirma que sí.

El documento policial detalla que “unos meses más tarde de la petición de Víctor de Aldama a Koldo para que se hablase a nivel ministerial con el presidente de la República Dominicana, Ignacio Díaz [socio del empresario] se pone en contacto directo con el citado presidente para presentarse” y ofrecerle sus servicios para conseguir material contra la covid tras aclararle que su contacto se lo ha dado la mano derecha de Ábalos. “Finalmente, sí se llegó a producir una relación contractual [de las sociedades de Aldama] con la República Dominicana”, recalca la Guardia Civil.