Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 13 de abril

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto de este lunes se juega por un bote de 1,4 millones de euros

SELAE ofrece esta semana los sorteos de la jornada de este lunes, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva con el juego de El Joker son los que traen la suerte en forma de numerosos premios millonarios hoy.

En concreto, la Bonoloto se juega este lunes 13 de abril por un bote de 1,4 millones de euros.

En el sorteo de ayer domingo no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo seis de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 20.000 euros cada uno.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes 13 de abril han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 9, 12, 16, 18, 26, 38

Número complementario: 39

Reintegro: 1

Además del gran premio para el afortunado que cuente con la combinación ganadora más el número complementario, la Bonoloto cuenta con numerosas categorías que también reparten premios en función de los números premiados.

Estas son todas las categorías:

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprueba los números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además, desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

Cobrar los premios

Es necesario tener en cuenta la normativa de Loterías y Apuestas del Estado: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.