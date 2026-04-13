Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 13 de abril

El sorteo de Bonoloto de este lunes se juega por un bote de 1,4 millones de euros

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

SELAE ofrece esta semana los sorteos de la jornada de este lunes, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva con el juego de El Joker son los que traen la suerte en forma de numerosos premios millonarios hoy.

En concreto, la Bonoloto se juega este lunes 13 de abril por un bote de 1,4 millones de euros.

En el sorteo de ayer domingo no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo seis de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 20.000 euros cada uno.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes 13 de abril han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 9, 12, 16, 18, 26, 38
  • Número complementario: 39
  • Reintegro: 1

Además del gran premio para el afortunado que cuente con la combinación ganadora más el número complementario, la Bonoloto cuenta con numerosas categorías que también reparten premios en función de los números premiados.

Estas son todas las categorías:

  • Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
  • Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
  • Tercera categoría: Acertar 5 números.
  • Cuarta categoría: Acertar 4 números.
  • Quinta categoría: Acertar 3 números.
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprueba los números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además, desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

Cobrar los premios

Es necesario tener en cuenta la normativa de Loterías y Apuestas del Estado: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.

Otros Sorteos

La Primitiva

Eurodreams

Cupón diario

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Pack de 6 pares de calcetines unisex de algodón orgánico. COMPRA POR 19,95€
escaparate
Juego de sábanas de 4 piezas disponible en varios colores. COMPRA DESDE 13,14€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_