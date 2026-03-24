Bonoloto: comprobar sorteo del martes 24 de marzo
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora
La Bonoloto es uno de los sorteos diarios más veteranos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Se celebra sin interrupción desde 1988 y tiene lugar cada día de la semana, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos. Nació con el propósito de ofrecer a los jugadores la posibilidad de participar en un sorteo económico y disponible a diario.
En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes hubo un ganador de primera categoría, que se llevó un premio de más de 307.000 euros y selló su boleto ganador en Albacete.
Además, hubo tres ganadores de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 37.000 euros cada uno. Sus boletos fueron sellados en Cuéllar (Segovia), Talavera de la Reina (Toledo) y Alacuás, en Valencia.
BonoLoto: premios y ganadores del 23 de marzo de 2026 https://t.co/3yTE1bWkOf— BonoLoto (@bono_loto) March 23, 2026
Resultados de la Bonoloto hoy
Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este martes 24 de marzo han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 6, 10, 22, 30, 39, 41
- El complementario: 4
- El reintegro: 3
Aciertos de cada una de las categorías premiadas
Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:
1.ª categoría: 6 aciertos
2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario
3.ª categoría: 5 aciertos
4.ª categoría: 4 aciertos
5.ª categoría: 3 aciertos
Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.
El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.
¿Cuánto cobro si gano algún premio de la Bonoloto?
La cantidad premiada en cada uno de los premios no está establecida, varía según la recaudación total del sorteo y el número de acertantes con los que cuente cada categoría.
La Bonoloto cuenta con varias categorías de premios que se distribuyen desde la primera, en la que se requieren 6 aciertos, hasta la quinta, en la que son necesarios tres aciertos y por último un reintegro.
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