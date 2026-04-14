La 080 se inaugura frente al mar con una estructura cerrada que acoge la pasarela

BARCELONA, 14/04/2026.- El diseñador Adolfo Domínguez (d) aplaude a su hija Adriana Domínguez, actual presidenta del grupo de moda desde el 2020, tras el pase de la firma en la primera jornada de la 080 Barcelona Fashion. EFE/Andreu Dalmau

La pasarela de moda catalana ha inaugurado este martes su primera edición frente al mar, en el recinto del Port Vell de Barcelona, con vistas abiertas al horizonte y a la montaña de Montjuïc. El arranque ha contado con los desfiles de Escorpion, SKFK, Bolaño, Custo Barcelona y Adolfo Domínguez, en una pasarela montada dentro de una estructura en la Rambla del Rompeolas. Con motivo del 50 aniversario de la firma gallega que convirtió el eslogan “la arruga es bella” en una frase del refranero popular, la 080 Barcelona Fashion ha rendido un emotivo homenaje a su fundador, Adolfo Domínguez, que ha asistido al desfile junto a sus hijas, que están al frente de la marca desde hace unos años.

La moda catalana se luce esta semana en un paisaje marítimo pero urbano, rodeada de agua salada y al vaivén del viento. A un lado, la inmensa vela que representa el Hotel W y el litoral de la Barceloneta, al otro el puerto de mercancías, la terminal de ferris y la montaña de Montjuïc. La nueva ubicación cuenta con espacios abiertos como la Open Area y el photocall en el Edificio Mirador, de grandes ventanales. Sin embargo, la pasarela está escondida bajo una gran estructura acristalada, donde unas cortinas negras, imprescindibles para la buena iluminación de los desfiles y los materiales audiovisuales, impiden ver el anunciado mar.

Como muestra de la alianza entre las dos administraciones que impulsan el evento, la inauguración oficial ha contado con el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, por parte de la Generalitat, y de la Comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración, Nadia Quevedo, como representante del Ayuntamiento de Barcelona. “Barcelona es moda y la moda es una política pública, que queremos que llegue a toda la ciudad”, ha entonado Quevedo para realzar el apoyo municipal a la 080.

Una modelo desfila para Escorpion en la 080. Gaspar J. Ruiz Lindberg

La firma catalana Escorpion, que celebrará 100 años de historia en 2029, ha sido la primera en pisar la nueva pasarela, para presentar su colección Heritage, donde el punto sigue siendo su lenguaje. Con una paleta entre tonos tierra y verdes, salpicados por brotes de colores, la marca ha mostrado chaquetas, jerséis de punto grueso, cardigans y vestidos largos de punto que se ajustan a la silueta de forma muy orgánica, llenando los conjuntos de confort.

También viste a las mujeres con comodidad SKFK, aunque sus diseños juegan con más descaro. Con una colección llamada Lotura, que significa enlazar en euskera, la directora creativa de la marca, Maia Curutchet, ha dado importancia a la calidad de sus materiales, que fluyen con el cuerpo, en versiones monocromáticas o de dos colores, siguiendo con sus particulares estampados geométricos, que son marca de esta casa, pionera de la moda lenta.

Carrusel final en el desfile de SKFK. Andreu Dalmau (EFE)

También despacio se mueve Bolaño, quien ha vuelto a desfilar después de ocho años sin pisar una pasarela. “Quería volver porque si no desfilas parece que no estás en la moda”, ha contado, quien sigue su línea de vestidos trabajadísimos en riguroso negro o rosa claro (solo para pasarela), que mezclan volúmenes, tejidos, lazos y hasta osos, un peluche que empezó a incluir en sus diseños como hombreras. Aunque se le vea menos, cuenta que sigue trabajando mucho en su atelier, para su clientela fiel y haciendo vestuario de cine. Además de ser profesor de moda, colabora como estilista para Simorra.

Modelo con abrigo y peluche rosa en el desfile de Bolaño. Andreu Dalmau (EFE)

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Fiel a su ADN, la firma convirtió la pasarela en un espacio de libertad creativa donde la moda se transforma en lenguaje emocional. La colección propone un viaje sensorial que invita a reivindicar la individualidad a través del color, los grafismos y las siluetas dinámicas.

Uno de los elementos clave del proyecto ha sido su universo audiovisual: un video inspirado en Burning Man, que traslada al espectador a un entorno donde el arte, la comunidad y la libertad convergen. Esta referencia refuerza el espíritu de la colección, concebida como una celebración de la creatividad sin límites.

Como fiel aliado de la pasarela barcelonesa, no faltó Custo Barcelona a su nueva llamada. Su estilo se adapta a los tiempos, pero sigue la impronta rebelde que le caracteriza: tejidos técnicos se mezclan en tops llenos de transparencias y vestidos minimalistas; estampados de llamativos grafismos o animales antropomórficos se combinan con colores estridentes y retoques brillantes. Casi todo vale en una colección que lleva por nombre This is me, con la que lanza un mensaje de autoexpresión.

A cielo abierto, con el atardecer cayendo por detrás de la ciudad, llegó el turno de Adolfo Domínguez, que presentó la colección El Número, un show que contó con la sorpresa final del homenaje a esta empresa que ha cumplido 50 años al mando de la segunda generación. Adriana Domínguez contaba que ha sido posible por la visión artística e intuitiva de su padre, quién además de creativo siempre ha sido muy ordenado para dirigir una empresa. “Sin las dos partes no funciona”, ha opinado la actual presidenta ejecutiva, que trabaja codo a codo con su hermana Tiziana. “Ella es artista, pintora, y trabajo muy bien con ella”, ha contado. Este buen entendimiento lleva a pensar que la arruga será bella muchos años más.