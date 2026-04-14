Inglaterra frustra a España de nuevo en Wembley

La Roja se complica la clasificación directa para el Mundial al caer en su segunda visita al estadio, con más de 63.000 personas en las gradas, solo ocho meses y medio después de perder la Euro de Suiza ante las ‘lionesses’

En la segunda visita de su historia a Wembley, España cayó otra vez contra Inglaterra. Solo ocho meses y medio después de perder la final de la Eurocopa en Basilea ante las lionesses en la tanda de penaltis, las campeonas del mundo cedieron de nuevo ante las continentales en un escenario fantástico en el que hubo 63.306 personas en las gradas. El gol tempranero de Hemp condicionó un choque jugado con mucho criterio por Inglaterra, un equipo que interpretó a la perfección los momentos del partido. Supo replegarse, contraatacar y también sufrir en el arreón final de la Roja, espoleada por el poderío aéreo de Edna. El triunfo en la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial la coloca en solitario en la primera posición del grupo, el único que da acceso directo a Brasil 2027.

ING Inglaterra 1 Hannah Hampton, Alex Greenwood, Lotte Wubben-Moy, Esme Morgan, Lucy Bronze, Lucia Kendall (Laura Blindkilde Brown, min. 71), Keira Walsh, Lauren Hemp, Georgia Stanway, Lauren James (Chloe Kelly, min. 80) y Alessia Russo ESP España 0 Cata Coll, Mapi León, Irene Paredes, Ona Batlle, Olga Carmona (Lucía Corrales, min. 74), Patri Guijarro (Clara Serrajordi, min. 80), Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Esther González (Salma Paralluelo, min. 61), Vicky López y Clàudia Pina (Edna Imade, min. 74) Goles 1-0 min. 2: Lauren Hemp Arbitro Tess Olofsson

Tarjetas amarillas Irene Paredes (min. 57), Lucy Bronze (min. 84), Hannah Hampton (min. 93)

Sonia Bermúdez colocó a toda la artillería que había recuperado para esta ventana. Paredes y Mapi hicieron pareja en el centro de la zaga, Cata volvió a la portería y Esther formó en punta, acompañada por Vicky y Pina en las alas. El once se pareció mucho al de la final de la Euro, pero sin las lesionadas Aitana y Aleixandri ni tampoco Athenea. La trama del choque no se había empezado ni a estructurar cuando Inglaterra golpeó en un córner botado por Greenwood. Russo impulsó desde el suelo un balón muerto en el área hasta Hemp. La extremo del City remató en un giro de 180 grados y superó a Cata. La pelota entró después de que a Alexia le faltara un pelín de viveza para despejarla sobre la línea.

El tanto en el tercer minuto dibujó un escenario ideal para las de Sarina Wiegman. Inglaterra se plantó en su propio campo, con las líneas muy juntitas para que la Roja sufriera las de Caín para trenzar. Ante cada robo en esa telaraña, las lionesses descerrajaron contras verticales y eficaces con Hemp, Russo y James. Primero fue la extremo del Chelsea la que se fue de Ona y remató arriba con la zurda. Después fue Hemp quien conectó con Bronze, volvió a recibir tras un tocanazo de la lateral y estampó el balón en el palo derecho de Cata.

El juego posicional de España tardó mucho en inquietar a Inglaterra, sostenida en la medular por Walsh y Stanway. Paredes remató un córner y a Ona y a Vicky se les marcharon desviados sus tiros desde la frontal. Al grupo le faltó verticalidad hasta que una combinación entre Patri, Mariona y Alexia alumbró a Ona en el área. La lateral regateó a Wubben-Moy pero pifió la ocasión con un disparo alto cuando estaba en una posición diáfana.

El resto de combinaciones de España no tuvieron mucho picante. Las jugadas se estrellaban contra las líneas de su rival mientras las inglesas soltaban latigazos con más maldad. El último antes del descanso lo lanzó Russo, que se deshizo de Mapi tras una pérdida de Olga y obligó a intervenir a Cata en un tiro muy duro desde una posición esquinada.

Bermúdez no tocó ninguna pieza en el vestuario, pero la puesta en escena del segundo tramo mejoró. Patri probó a Hampton y Olga rozó el empate en un intento que desvió Bronze y terminó en el larguero. Vicky mostró esa versión tan expansiva suya con la que es capaz de desequilibrar partidos desde el pase o desde el regate. Primero se hartó de tirar paredes con Ona hasta que recibió en el área y estrelló su intento en el palo. Después regateó a Greenwood y vio cómo Hampton frustraba su zurdazo con una estirada.

La crecida de las de Bermúdez no encontraba premio mientras Inglaterra tampoco acertaba en las contras para matar el duelo. Kendall pifió un remate franco en el área y Russo perdonó un mano a mano ante Cata presionada por Mapi. Bermúdez dio carrete a una velocista como Salma y a una cabeceadora como Edna y también metió a Corrales en el lateral izquierdo. La Roja, estimulada por la principal cualidad de Edna, murió en el área de Inglaterra. Su primer frentazo se marchó rozando el palo y Hampton salvó el segundo. Las campeonas del mundo perdieron por segunda vez en Wembley ante las de Europa y tendrán que ganarles el 5 de junio en Son Moix si quieren el billete directo para Brasil 2027.