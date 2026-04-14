España se reencuentra con Inglaterra en Wembley ante más de 70.000 personas ocho meses y medio después de la final de la Eurocopa

Han pasado ocho meses y medio desde que España cayó contra Inglaterra en Basilea el 27 de julio de 2025 en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa. La derrota fue dolorosa porque privó al grupo español de una triple corona inédita tras haber alzado el Mundial en 2023 y la Nations League en 2024 y porque durante el partido fue el que hizo más méritos para llevarse el trofeo. La selección de Sarina Wiegman, sin embargo, se impuso después de que Mariona, Aitana y Salma erraran desde los 11 metros. Ahí murió el sueño de la Roja y se encumbraron las lionesses como campeonas continentales por segunda ocasión en su historia tras la de 2022. Por primera vez desde entonces, ambos combinados se reencuentran este martes en Wembley (20.00; La2) en un duelo fundamental para lograr la primera posición de un grupo —la única que da acceso directo a Brasil 2027— en el que también están Islandia y Ucrania. “Tenemos ganas de ganar, lo de revancha no tiene mucho sentido. Pase lo que pase aquí, la Euro no nos la devuelven. Lo único que queremos es sacar tres puntos para pensar en el Mundial”, decía ayer Irene Paredes, la capitana española, en Wembley, adonde hoy asistirán más de 70.000 personas a disfrutar del choque entras las campeonas de Europa y las del mundo.

Tanto España como Inglaterra llegan con seis puntos al partido tras haber tumbado a Islandia y Ucrania. Entre este martes y el 5 de junio, cuando se volverán a ver las caras en Son Moix (Palma de Mallorca), se decidirá quién de las dos selecciones consigue el billete directo para Brasil sin pasar por la repesca a la que se verán abocados los otros integrantes del grupo. Ni las islandesas —16ª en el ranking FIFA— ni las ucranias —34ª— semejan rivales con entidad suficiente para descarrilar a la Roja (victorias por 3-0 y 1-3, respectivamente) o a las lionesses (2-0 y 1-6).

Sonia Bermúdez recuperó para esta ventana —en donde España también se medirá de nuevo con Ucrania el próximo sábado en Córdoba— a cuatro titulares como Paredes, la guardameta Cata Coll, la delantera Esther González y la central Mapi León. Son baja la tres veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí, la azulgrana Laia Aleixandri y la madridista Tere Abelleira, que hace poco más de un año se rompió en un entrenamiento en Wembley el ligamento cruzado y desde entonces no ha vuelto aún a disputar un partido. Wiegman, que cuenta con las ausencias de Ella Toone, Grace Clinton, Freya Godfrey y Beever-Jones, metió ayer en la lista a la central Leah Williamson pese a que lleva un mes sin jugar con el Arsenal por una lesión en el muslo de la que se acaba de recuperar.

Las jugadoras de la selección española, el lunes en el entrenamiento en Wembley (Londres). John Walton (AP)

La rivalidad entre España e Islandia ha crecido sobremanera en los últimos tiempos. Desde 2022, ambas selecciones se han repartido todos los títulos importantes con la excepción de los Juegos Olímpicos de 2024, que se llevó EE UU. La Roja venció a las lionesses en la final del Mundial 2023 después de que estas las apearan de la Euro en los cuartos un año antes. También fue mejor en la fase de grupos de la Nations League 2025, un trofeo que revalidó en diciembre ante Alemania después de perder precisamente la Eurocopa contra el equipo dirigido por Sarina Wiegman.

El enfrentamiento ha sido tan recurrente que esta es la séptima vez que se enfrentan desde 2022 y muchos analistas y jugadoras hablan de una suerte de clásico moderno entre las campeonas del mundo y las de Europa. España, que cuenta en el histórico con cinco triunfos, siete empates y ocho derrotas, jamás ha vencido aún a las lionesses en tierras inglesas. El estadio de Wembley, decía ayer Irene Paredes, es casi inmejorable para volver a verse las caras con Inglaterra tras la herida de la Euro: “Hace años no nos podíamos imaginar estar en este escenario y en que se viera así de lleno. Confiamos mucho en nosotras, en lo que podemos hacer. No quiero hablar de ganar, es un gran equipo y este es un estadio emblemático. Intentaremos hacer un gran partido, aunque conocemos la dificultad”.