Muere un trabajador de 38 años en Madrid al golpearse la cabeza con un toro mecánico

Personal sanitario y Policía Municipal de Madrid en el lugar de un accidente laboral mortal en Vicálvaro.

El hombre estaba inconsciente a la llegada de los servicios de Emergencia y presentaba un traumatismo craneoencefálico severo

Un hombre de 38 años ha fallecido este martes en un accidente laboral en el distrito Vicálvaro, tras golpearse la cabeza con un toro mecánico que estaba maniobrando. El suceso está bajo investigación de la Policía Municipal de la capital.

Los hechos se han producido sobre las 13.45 en la calle de Boyer, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios del Summa 112 para atender a la víctima. El trabajador estaba inconsciente y presentaba un traumatismo craneoencefálico severo a consecuencia del golpe.

Tras 20 minutos de maniobras de reanimación, el equipo sanitario ha confirmado su fallecimiento, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Por su parte, una psicóloga de Samur-Protección Civil ha asistido en el lugar a los compañeros de trabajo.