Euromillones: comprobar sorteo del viernes 13 de marzo
Este sorteo se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes
El Euromillones se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes, y ofrece la posibilidad de ganar multitud de premios millonarios que se distribuyen dentro de más de diez categorías. Desde su lanzamiento en el año 2004, ha acumulado varios botes importantes y repartido millones de euros a nivel europeo.
Los premios se reparten en un total de 13 categorías, que incluyen desde la principal en la que se deben acertar cinco números más dos estrellas para recibir el premio del bote acumulado a la última categoría, en la que se deben acertar únicamente dos números.
Todos los premios del Euromillones
- 1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado
- 2ª Categoría (5 números + 1 estrella)
- 3ª Categoría (5 números)
- 4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
- 5ª Categoría (4 números + 1 estrella)
- 6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
- 7ª Categoría (4 números)
- 8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
- 9ª Categoría (3 números + 1 estrella)
- 10ª Categoría (3 números)
- 11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
- 12ª Categoría (2 números + 1 estrella)
- 13ª Categoría (2 números)
¿Cómo se juega?
El juego de Euromillones consiste en apuestas, en cada una de ellas se deben seleccionar cinco números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12. Se pueden escoger los números de forma manual o dejar la suerte en manos del sistema, que puede seleccionar estos números de forma aleatoria.
¿Y ‘El Millón’?
El precio de cada apuesta es de 2.50 euros y con cada una de ellas se participa también en el sorteo de “El Millón”, un juego adicional exclusivo para los participantes de Euromillones en España. Para poder ser el ganador de este premio millonario es necesario que el código del boleto coincida con el código de “El Millón” de ese día.
Horario y dónde ver el sorteo
El sorteo del Euromillones se celebra los martes y viernes a partir de las 21:00 horas, y puede seguirse en directo a través de la página web oficial de SELAE.
Otros sorteos
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