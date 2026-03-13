Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 13 de marzo

El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más populares en España, celebrado todos los viernes.

El premio principal es de 6.000.000 euros para aquellos que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie

El Cuponazo de la ONCE está gestionado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se juega todos los viernes. La diferencia con el cupón tradicional de la ONCE, vigente desde 1939, es que este se celebra solo de lunes a jueves.

Todos los premios

El premio mayor asciende a 6.000.000 de euros para quienes acierten las cinco cifras del número ganador junto con la serie. Además, se reparten muchos más premios adicionales que dependen de la cantidad de cifras coincidentes:

1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y la serie.

134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

1.215 premios de 500 € por acertar las cuatro primeras cifras.

1.215 premios de 500 € por acertar las cuatro últimas cifras.

12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.

12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.

121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

1.202.850 premios de 3 € por acertar la primera cifra.

1.093.500 premios de 3 € por acertar la última cifra.

¿Cuándo y dónde se puede ver el sorteo?

El Cuponazo tiene lugar los viernes a las 21:25 horas, y puede verse en directo a través de la página oficial de JuegosONCE. Después de su celebración, los resultados están disponibles tanto en esa web como en la página web de EL PAÍS.