El Tren Suburbano pasa a manos del Gobierno de México

El Gobierno de México ha anunciado este jueves la adquisición del Tren Suburbano, antes copropiedad de la empresa española CAF y la mexicana Omnitren. “Este tren pasa de mano de los privados a manos del pueblo de México”, afirmó Jorge Mendoza, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en la conferencia matutina de la presidenta. Previo al acuerdo por el que Banobras se ha hecho con todas las acciones del tren, CAF contaba con el 43,4% y Omnitren con el 7,6%. El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) tenía casi la mitad de los activos con un 49%. La compra se ha cerrado en alrededor de 6.000 millones de pesos, un precio establecido con base en la concesión otorgada por el Gobierno a los anteriores tres dueños y una valuación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), según ha dado a conocer las autoridades.

Esta infraestructura conecta el Estado de México con Ciudad de México y opera desde 2008. Desde Buenavista hasta Cuautitlán, el tren cubre una ruta de 27 kilómetros a lo largo de siete estaciones y funciona como una conexión con la capital que registró más de 45 millones de usuarios el año pasado, según datos oficiales. Mendoza ha resaltado: “Con esta adquisición, esta empresa que estamos comprando se convierte en una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria”. De acuerdo con lo difundido este jueves, la deuda del Tren Suburbano será reestructurada con ayuda de Banobras en “los mejores términos posibles” para que “todo el pueblo de México se beneficie con una estructura mucho más viable”.

El funcionario de Banobras ha comunicado que Fonadin, operador del Insurgente, estará a cargo de la gerencia del tren: “Esta empresa se administrará con eficiencia, en todos los usos de los recursos, privilegiando siempre la seguridad y el servicio de calidad para todas las personas usuarias. Vamos a asegurar que este tren se maneje de la manera más eficiente posible”. Además, ha delineado el plan del Gobierno que ampliará la operación del Tren Suburbano y forma parte de su plan de trenes de pasajeros. La primera etapa, que ya ha sido completada, se refiere a la compra del ferroviario del tramo de Buenavista a Cuautitlán. La segunda será el enlace entre Lechería y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), un segmento de 23 kilómetros con siete estaciones en el Estado de México que será inaugurado este domingo.

Una tercera etapa es la construcción de 57 kilómetros de vía entre el AIFA y Pachuca, en seis estaciones, que acercarán el Estado de México con Hidalgo. Sobre este proyecto, Mendoza señaló: “Vamos rápido, ya está la maquinaria, ya tenemos derecho de vía y lo vamos a estar concluyendo muy pronto”. La adquisición del Tren Suburbano por parte del Gobierno forma parte de una compra fundamental que le permitirá enlazar con el tren a Querétaro. “Era muy importante que el Estado de México pudiera tomar control de este activo que es estratégico para los trenes”, subrayó.