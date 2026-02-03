Obras por 12 años y 100.000 millones de pesos en inversión: México echa andar el tren interurbano México-Toluca

Las máquinas de construcción fueron durante casi 12 años el paisaje en la salida de Ciudad de México hacia Toluca. Los obreros construyeron poco a poco el tren interurbano que conecta la capital mexicana con el Estado de México. Iba a ser la obra insignia del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), luego iba a ser parte del plan maestro para reactivar las vías férreas de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y, finalmente, ha sido el proyecto de conexión entre dos capitales del centro del país de Claudia Sheinbaum. La presidenta ha inaugurado este lunes el tren urbano México-Toluca —también llamado El Insurgente— al 100% de su operación y ha reconocido su importancia para quienes peregrinan diariamente hacia Ciudad de México. “Es una visión completamente distinta; no solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar las zonas populares a un transporte de primer mundo”, ha dicho en la apertura.

La idea nunca fue descabellada. El Gobierno de Peña Nieto presentó en 2014 el proyecto de una vía que conectara la capital del país con el Estado natal del mandatario. El Estado de México rodea buena parte de Ciudad de México y, hasta la fecha, los accesos a la ciudad están saturados en hora punta. La situación en el poniente de la urbe fue la primera en llamar la atención del Gobierno, así que los planes eran construir unos 60 kilómetros de vía férrea en una zona boscosa y accidentada entre las dos ciudades. Entonces, la Administración de Peña Nieto estimó un gasto de 38.000 millones de pesos y que el tren estaría operando al final de su sexenio, en 2018. Los problemas empezaron a multiplicarse: tanto por la complejidad de la construcción —una buena parte del tren está en un viaducto elevado y otra tiene que atravesar montañas a través de túneles—, así como por el ejercicio del gasto y los primeros indicios de una mala gestión.

Tren interurbano 'El Insurgente' en la estación Santa Fe, en Ciudad de México, este lunes. Isaac Esquivel (EFE)

Peña Nieto reconoció al final de su mandato que la obra estaba atrasada y que su objetivo de dejarla funcionando era prácticamente imposible. “No lo voy a inaugurar porque no va a estar operativo cuando concluya mi Administración y por supuesto que tuvimos contratiempos en la realización de esta obra”, dijo en una entrevista. Aunque parte de la construcción ya era visible, no había alcanzado ni el 50% de avance. El entonces presidente señaló que, entre los problemas más recurrentes, además de la dificultad técnica, estaba la gestión de los derechos de vía. Paradójicamente, el entonces mandatario se quejaba de la burocracia gubernamental. “Prácticamente, se vuelve una verdadera extorsión para permitir que un proyecto pueda realizarse”, añadió. Peña Nieto, además, anunciaba que el proyecto pasaría a manos de la siguiente administración.

El tren interurbano México-Toluca no estaba, de inicio, en los planes de López Obrador. Su primer presupuesto no era generoso con la obra y fue en el segundo año de su Gobierno cuando siguió con los planes para su finalización. El proyecto encajaba en su idea de recuperar las vías ferroviarias del país, algo que buscaba con la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán. Sin embargo, los tiempos que el mandatario calculó para la obra no coincidían con lo que las empresas constructoras designadas para el asunto reportaban. A lo largo de más de una década, los contratistas del proyecto fueron cambiando y, con ellos, el costo de la obra fue incrementando. Hasta este año, el Gobierno mexicano ha gastado unos 141.000 millones para poner en marcha el tren. López Obrador inauguró al final de su administración cinco de las siete estaciones que contemplaba el plan original. Aunque los usuarios podían usar buena parte de la estructura, todavía no quedaba resuelta la conexión con Ciudad de México: estaban pendientes las dos estaciones que dan acceso al transporte público de la capital.

Este lunes, día festivo en México por la celebración de la Constitución, decenas de personas se acercaron a la estación Observatorio del nuevo tren para abordar uno de sus vagones. Los 20 trenes que ya recorren la vía pueden hacer el trayecto de 58 kilómetros en menos de 60 minutos. A empujones los primeros pasajeros gritaban emocionados por la apertura de la estación que conecta al Metro de Ciudad de México y la estación de autobuses foráneos con la vía del tren. El costo de los boletos van en función del tramo recorrido: oscilan entre los 15 y los 100 pesos. Sheinbaum ha apuntado que con la apertura total del tren se abre un corredor que conecta en diversas direcciones al transporte público de la capital. Los trayectos de quienes peregrinan a Ciudad de México desde la periferia serán más cortos y, entonces, la larga espera habrá valido la pena.